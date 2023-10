A komáromiak nyerték a csúcsrangadót

Már az első percekben érzékelni lehetett, hogy a bajnokság első két helyezettje nagy csatát vív egymással a pontokért. A küzdelem azonban nemcsak a játékban mutatkozott meg, hanem a szabálytalanságokban és a gyakori kemény párharcokban is, amiben inkább a hazaiak „jeleskedtek”. A játékvezető a meccsen háromszor húzta élő a piros (Holiš, Klabník – Púchov, Špiria – KFC), tizenegyszer pedig a sárga lapot.

A z első kapura tartó labda a 8. percben Martin Šimko fejéről a hazaiak hálójában kötött ki Šmehyl szögletrúgása után – 0:1. A komáromiak középhátvédjének ez volt a negyedik fejesgólja a szezonban. A folytatásban a hazaiak voltak sikeresebbek a labdabirtoklásban, de csak kapura lövés nélkül. Az első félórában inkább a küzdelem dominált, semmint az élvezetes játék. A 31. percben Bayemi lódult meg a labdával előre, jó érzékkel szöktette Ožvoldát, akivel szemben már csak a kapus volt, de a komáromiak hatosa a hálóőr lábát találta el. A 35. perben a hazaiak közel voltak az egyenlítéshez de Holiš a tizenhatos közeléből magasan fölé lőtt. A félidő vége felé a hazaiak támadtak többet, de az eredmény nem változott. A 41. percben a játékvezető piros lappal küldte el a kispadról a hazaiak edzőjét is, aki hevesen reklamált.

A második félidőben sem változott a játék képe. A hazaiak kemény belépőkkel szaporították a sárga és piros lapok számát, ami rontotta a játék minőségét. Az 57. percben Šimko ismét felment fejelni a szöglethez, a kavarodásban a labda elé is pattant, de azzal az egyik hátvédet találta el. Két perc múlva a tizenhatos közeléből Németh Tamás készült lőni, amikor felvágták. A szabadot Šmehyl rúgta, lövése a felső lécen csattant. A következő percekben a hazaiak foglalkoztatták ugyan Dlubáčot, de nagyobb bravúrra nem kényszerítették. A 70. perben Radványi Miklós vezetőedző Tóth Gábort küldte be Voleský helyett a támadósorba. A vendégek kilencese meg is futtatta néhányszor a púhóiak védelmét, de a biztos győzelmet jelentő gól nem akart megszületni, pedig helyzetek voltak rá. A 73. pecben Bayemi ugratta ki őt jó pillanatban, de a csatár lövését a hazaiak kapusa lábbal védte. Három perccel később ismét Németh Tamással ütköztek keményen a hazaiak, a megítélt szabadrúgást a sorfal állította meg. Ahogy fogyott az idő, a feszültség fokozódott a pályán, a nézőtéren pedig erősödött a „Púchov do toho!” rigmus. A hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak, kétszer már a kapusuk Vavruš is a komáromiak térfelôre merészkedett, de az egyenlítés elmaradt.

A hatperces ráadásban a komáromiak tehették volna fel az i-re a pontot, mert a 94. percben egy hazai támadásból előre vágott labdára az alapvonal előtt egy méterrel Tóth Gábor csapott le, 5 méterrel volt már a púhói hátvéd mögött, a hazaiak kapusa a tizenhatos vonaláig futott ki, de a komáromiak középcsatárának lövését reflexszerűen lábbal mentette – maradt a 0:1. A végig feszült hangulatú meccsen a 3 pont megérdemelten került Komáromba. A Duna- partiak szombaton Vágsellyén a tőketerebesieket fogadják.