A komáromi röplabdázók először a Bajnokok Ligájában

A klubvezetés alapos mérlegelés után úgy döntött, hogy bejelenti a csapatot a Bajnokok Ligájába. A döntés hátteréről Ferencz Lászlóval, a komáromi röplabdaklub elnökével beszélgettünk.

A történelmi siker után újabb történelmi eseményre készül a Rieker UJS Komárom egyetemi férfi-röplabdacsapata. Hogyan jött létre ez a nem mindennapi döntés?

A döntés nem volt egyszerű, számos feltételt kellett teljesíteni, hogy megfeleljünk azoknak a követelményeknek, amelyek lehetővé teszik a szereplést a Bajnokok Ligájában. Az indulásunk alapfeltétele megvolt, mert bajnokok lettünk, ami feljogosít a szereplésre. Ezután meggyőződtünk arról, hogy nagyon szigorú feltételrendszernek kell megfelelnünk – amelynek teljesítésén természetesen most is dolgozunk.

Mi minden lesz kulcsfontosságú a sikeres BL-szerepléshez?

A szereplés legfontosabb eleme egy jól felkészült, ütőképes röplabdacsapat. A bajnoki idényünk a bizonyítéka annak, hogy ha ez a gárda együtt marad, van esély a tisztességes helytállásra. És most már mondhatom is, hogy együtt marad, és még komoly erősítésünk is lesz. Négy játékosunk – František Ogurčák, Matej Kubš, Peter Mlynarčík, Martin Turis – sokszor megfordult a szlovák válogatottban, s a játékoskeretet még erősíteni fogja a következő évadban a szlovák legenda, Emanuel Kohút, akit négyszer választottak az év legjobbjának. A csapat gerincét alkotó tapasztalt játékosok mögött az utóbbi években fokozatosan épülnek be a keretbe tehetséges saját nevelésű játékosok is, akik lassan átveszik majd a stafétabotot a pályájuk végéhez közeledő közismert röplabdázóktól. Az előző két szezonban a tapasztalt és a fiatal játékosok szimbiózisa nagyon sikeres volt.

A Bajnokok Ligájában való szereplés miatt a következő szezon minden bizonnyal nagyobb költségekkel jár az előző évadokkal összehasonlítva. Ez a kérdés megoldódott már, vagy még folyamatban van?

Ez valóban kulcskérdés a jövőt illetően, amellyel hosszú ideje küzdünk. A pandémiás szezonok is alaposan megszorongattak bennünket – a kiadások megvoltak, a bevétel pedig teljesen beszűkült –, de a bajnoki cím megszerzése is igazolja, hogy támogatóink a segítségünkre voltak, akiknek őszinte köszönetet mondunk ezért. Az új helyzetben természetesen újból tárgyalunk a finanszírozás kérdésében az állandó és potenciális támogatóinkkal is, és mondhatom, hogy a megoldás felé haladunk. Most is hangsúlyozom, hogy országos méretű szereplésről van szó, ami minden sportkedvelőt érint Szlovákiában. Tehát nemcsak a klubunkat, egyetemünket, városunkat, régiónkat képviseljük a BL-ben, hanem egész Szlovákiát. És mi nemcsak részt akarunk venni a legrangosabb európai röplabdakupában, hanem a teljesítőképességünk arányában eredményt is elérni.

Mivel a komáromi sportcsarnok nem felel meg a nemzetközi szereplés követelményeinek, hogyan fogják megoldani a hazai mérkőzések színhelyét?

Sajnos ez így van, de erre is találtunk megoldást. Amikor dúlt a világjárvány, és a komáromi sportcsarnok nem volt igénybe vehető a hazai bajnoki mérkőzéseinkre, a legnehezebb meccseket a bajnoki szezon végén Nyitrán játszottuk. Most is felvettük a kapcsolatot a nyitrai sportcsarnok vezetőségével, akiknél ismét megértésre találtunk, így a Bajnokok Ligájában esedékes mérkőzéseinket ott fogjuk lebonyolítani. A nyitrai sportcsarnok vezetése megértette az országos jelentőségű sorozat jelentőségét, a segítőkészségükért előre is köszönetet mondunk. Úgy gondolom, hogy a komáromi és a régióbeli röplabdaszurkolóknak a megyeszékhelyen lebonyolítandó mérkőzések elérhetőek lesznek. Ezt a kérdést sajnos másképpen nem tudtuk megoldani, más megoldás nem lehetséges.