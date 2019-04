Hoki-vb: a jegyek 80%-a már elfogyott

Igor Nemeček, a világbajnokság szervezőbizottságának elnöke a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, a szlovákok és a csehek mérkőzéseire már korábban elkapkodták a belépőket, de mára az orosz és a svéd válogatott találkozóira szóló jegyek is elfogytak. „Így is vannak még azonban attraktív meccsek, amelyekre be lehet jutni, hiszen a világ 16 legjobb gárdáját láthatjuk” – jegyezte meg Nemeček, hozzátéve, mindkét érintett jégcsarnokban az utolsó simításokat végzik.

A kassai Steel Arénában, ahol a szlovákok fogják játszani a csoportmeccseiket, még a tél végén elvégezték a szükséges felújításokat, a pozsonyi Ondrej Nepela-csarnokban pedig a világítás cseréje után már kezdik fagyasztani a jégfelületet.

Mindezt akár egy-egy VIP-páholyból is szemrevételezhetik majd a szerencsések: a két érintett város főpolgármestere a nekik kijelölt skybox helyeit iskolásoknak meghirdetett versenyek győzteseinek és szociálisan hátrányos helyzetű családoknak ajánlotta fel.

A jégcsarnokokból kiszorulóknak sem kell azonban bánkódniuk, a pozsonyi Istropolisnál és a kassai Kultúrparkban egy-egy tízezres befogadóképességű, ingyen látogatható szurkolói zónát hoznak létre, óriáskivetítőkkel, nyereményjátékokkal és számos meglepetéssel. Sőt, a szövetség egyik szponzora jóvoltából Nyitrán, Poprádon, Trencsénben, Turócszentmártonban és Besztercebányán is kialakítanak kisebb fanzónákat. A meccsekre szóló érvényes jeggyel rendelkezők pedig ingyenesen használhatják a városi tömegközlekedést (az adott találkozók napján).

„A világbajnokság első hétvégéjén háromnapos edzői konferenciára kerül sor, amelyen észak-amerikai és európai szakemberek adnak elő a mintegy 250 regisztrált trénernek. A negyeddöntők idején a nemzetközi szövetség éves közgyűlését tartják, ahol a 2022 utáni vb-k helyszínéről is döntés születhet. A bronzmérkőzés előtt pedig Miroslav Šatant és Žigmund Pálffyt beiktatják az IIHF Hírességek Csarnokába” – számolt be a kísérőrendezvényekről Nemeček.

A május 10-én rajtoló világbajnokság megnyitóünnepségét Kassán tartják. Az egyes válogatottak hivatalos edzései egy nappal korábban kezdődnek meg.