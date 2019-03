A hosszabbítás hosszabbításában nyerte meg a meccset a DAC

A DAC kezdőcsapatába eltiltás után visszatért Vida Kristopher,és azonnal a kedzőben kapott helyet a mindössze hétfő óta edző Divkovic is.

Az első két tavaszi bajnokiját mindkét csapat elvesztette, így mindkét fél nagy elánnal vetette bele magát a meccsbe, gyors volt a tempó, a DAC igyekezett dominálni, a Senica pedig a gyors kontráiban bízott.

Az első nagy DAC-helyzet a 18. percben jött, de sem Davis, sem Divkovic nem tudta bepasszírozni a labdát Taborda kapus háta mögé. Három perccel később Koštrna egy jó felfutás után a kapu mellé gurított.

A 26. percben viszont megfagyott a hazai nézők ereiben a vér, Dangubic egy jó kiugratás után a kapus mellett is elrúgta a labdát, kissé kisodródva az üres kapura fordult, de Koné még menteni tudott!

A 38. percben Herc lövését védte Taborda. Az első félidő végén egy újabb veszélyes senicai kontrát követően Ramirez lőtt, ezúttal Šatka mentett. A másik oldalon Tretyakov lövését blokkolta a vendégvédelem.

A szünet után sem csökkent az iram, a DAC-nál volt többet a labda, de a kapu előtt valami mindig hiányzott: a pontosság, a higgadtság, vagy mindkettő. A Senica kontrákból próbálkozott, voltak veszélyes megmozdulásaik.

Fél órával a lefújás előtt Hyballa a sokat futó Tretyakov helyére Taiwót hozta be.

A 68. percben harmadszor mehettek egyedül a kapusra a vendégek, ám Deretti nem jól találta el a labdát, az erőtlen lövést Jedlička elcsípte.

Az utolsó negyedórára Divkovic helyett Ronan állt be. A 78. percben Kalmár szöglete után Taborda rosszul lépett ki a kapujából, a labda eljutott Šatkáig, de ő az égbe bombázott. Ahogy teltek a percek, a vendégeket egyre többször kellett ápolni, a közönség persze ezt nem díjazta. Görcsösen nyomott a DAC, de a senicai védelem minden beadást kifejelt. Az utolsó öt percre Čmelíket is beküldte Hyballa, Vida Kristopher helyére. Volt is egy lehetősége, de eltörte a labdát. Már a hosszabbításban valahogy begyötörte a kapuba a labdát a DAC, de a bíró már előbb lefújta az akciót, mert a Senica kapusa a földön maradt. Nemcsak a csapatorvos, hanem a mentőszolgálat emberei is a pályára rohantak. Taborda folytatni tudta a meccset.

Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor az utolsó támadásnál Davis pontosan Kalmár fejére ívelte a labdát, aki a hálóba fejelt -1:0! Felrobbant a stadion!

A DAC első tavaszi győzelmét szerezte, és maradt a második helyen a tabellán.

DAC-Senica 1:0 (0:0)

Góllövők: Kalmár (90+7.)

Sárga lap: Kalmár, ill. El Moudane, Tesija, Ramirez.

Játékvezető: Horváth, 7395 néző.

DAC: Jedlička - Koštrna, Šatka, Koné, Davis - Huk, Herc - Kalmár - Tretyakov (59. Taiwo), Divkovic (74. Ronan), Vida K. (86.Čmelík).

SENICA: Taborda - Kučera (81. Mendes), Dias, Da Graca, Krč - Klapan, Tesija - El Mohduane, Castaneda (60. Segbé), Dangubic (46. Deretti) - Ramirez.