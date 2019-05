A Győr a négyes döntő favoritja

„Nem vagyok álszent és álszerény, nagyképűnek is ritkán neveznek – kezdte Danyi Gábor, a győriek vezetőedzője. – De a tényekről beszélni kell. Nekünk van talán a legnagyobb esélyünk, azért is, mert címvédők vagyunk, mert jó sorozatot produkáltunk ebben az évben, és nem utolsósorban hazai pályán játszunk.”

23 veretlen meccs

A Győr sorozatát a „jó” jelző talán nem is fejezi ki eléggé – a zöld-fehérek utoljára 2018 januárjában veszítettek a BL-ben, azóta 23 mérkőzésen maradtak veretlenek. Az aktuális BL-szezonban 14 mérkőzésből 12-t megnyertek Danyi Gábor védencei, a két döntetlen a hazai rivális, a Ferencváros ellen született. Mai ellenfelüket, a Kristiansandot is oda-vissza legyőzték a középdöntős csoportban: Győrben 33:29-re, idegenben 33:26-ra győztek Amorimék.

Míg a győriek az elmúlt 13 BL-kiírásból 12-szer eljutottak az elődöntőig, a Kristiansand először jutott be a négy közé, vagyis a tapasztalat mindenképp a győriek mellett szól.

A norvég együttest irányító Ole Gustav Gjekstad szerint viszont csapata nincs előre vereségre ítélve. „Az előző két egymás elleni mérkőzésen nem volt túl jó a védekezésünk, remélem, ebben javulni tudunk. Szerintem van esélyünk, még ha a Győr is a favorit. Az erősségeinkre kell építenünk, ebbe a gyors játék is beletartozik, de jó döntéseket kell hoznunk, mert a meccs bizonyos szakaszaiban a tempó lassítása lehet hasznosabb” – mondta a szakvezető.

A Győr 465 góllal a legeredményesebb csapat az idei BL-szezonban, ötvennel több találatot szereztek, mint a második helyen álló Metz. Igaz, hogy a kapott gólok tekintetében a Győr áll a legrosszabbul (360), de így is magasan a legjobb a magyar csapat gólkülönbsége (+105).

A Final Four műsora Szombat 15.15 Kristiansand–Győr 18.00 Metz–Rosztov Vasárnap 15.15 bronzmeccs 18.00 döntő

Meglesz az ötödik?

A Final Four lebonyolításának különlegessége, hogy két napon belül kétszer kell csúcsteljesítményt nyújtaniuk a játékosoknak. „A Magyar Kupa négyes döntőjén tudtuk modellezni a helyzetet, ami ránk vár, és az itt szerzett tapasztalatokból merítettünk, itt elsősorban mérésekre, kondicionális dolgokra gondolok – magyarázta Danyi Gábor. – Nagyon jó állapotban vagyunk, egész évben figyeltünk arra, hogy ha valakin látszott a fáradás vagy túlterhelés, akkor pihentessük, megkapja a megfelelő kezeléseket. Ennek is köszönhető, hogy egész évben elkerültek a fáradásos sérülések.”

Az évről évre egyre nagyobb show mellett megrendezett négyes döntőnek a hangulatát is szokni kell. Idén két újonc csapat is lesz Budapesten, a Kristiansand mellett a Metz sem szerepelt még soha Final Fourban, és a Rosztov is csak tavaly jutott el először a Papp László Sportarénába. Az orosz csapat edzőjének azonban rengeteg tapasztalata van: Ambros Martín a tavalyi BL-győzelem után távozott Győrből, és most a Rosztovval ötödik Bajnokok Ligája-trófeáját szeretné nyerni. A középdöntőben azonban az orosz együttes mindkétszer kikapott a Metztől. „Az Eb után a francia játékosok bombaformában kézilabdáztak, de ahogy a legutóbbi meccseiket elnéztem, most már nem annyira lehengerlőek. Mi pedig sokat fejlődtünk azóta” – jegyezte meg Ambros Martín.

Rajta kívül három játékos is álmodhat arról, hogy ötszörös BL-győztes lesz: a győrieket erősítő Eduarda Amorim és Görbicz Anita, valamint a Vipers kapusa, Katrine Lunde, aki korábban a Larvikkal és Győrrel is egyaránt kétszer diadalmaskodott.

Ha a Győr igazolni tudja az elvárásokat, és megnyeri a tornát, az a klubtörténet ötödik BL-diadala lesz. Tavaly a Vardar elleni döntőben elképesztő izgalmakat követően hosszabbítás után győztek a győriek, Kiss Éva az utolsó másodpercekben óriási ziccert védett, így nyert a Győr 27:26-ra. A magyar kapus most csak annyit jegyzett meg: „Ha döntősök leszünk, remélem, most nem kell egy utolsó másodperces védés a BL-győzelemhez!”