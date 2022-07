A Fradi és a Slovan korábbi szlovákiai játékosai szerint a zöldek fognak továbbjutni

Az 51 éves Pinte Attila 2000 és 2002 között játszott az FTC-ben, összesen 52 meccsen lépett pályára zöld-fehér szerelésben, és 9 gólt szerzett. Az egy nemzedékkel fiatalabb Saláta Kornél (37) a Slovan hátvédje volt két időszakban is (2009–2010, illetve 2015–2019). Az egykori szlovák válogatott játékosok véleménye megegyezik a BL-párharc esélyeiről, a jobb forma miatt a Ferencvárost tippelik továbbjutónak.

„Az FTC-nek jobb csapata van, esélyesebb a Slovan ellen. Igaz, sokat fog számítani a meccsnapi, aktuális forma, de szerintem a Fradi megy tovább, még úgy is, hogy talán a Slovannak kedvez, hogy idegenben kezdik a párharcot” – mondta lapunknak Pinte, hozzátéve, egyelőre még nem döntötte el, kilátogat-e a Groupama Arénába.

Saláta Kornél ellenben Budapesten és jövő héten Pozsonyban is biztosan ott lesz a lelátón. „Szerintem nagyon jó meccsek lesznek. Két hasonló csapat találkozik, A formája a Fradinak jobb, úgy kettő az egyhez az esélye a továbbjutásra – nyilatkozta az Új Szónak a komáromiak játékosa. – A jó focinak fogok szurkolni, és hogy minél több gól essen.”

A Ferencváros és a Slovan is saját országa legismertebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező klubja, így adódik a kérdés, annak idején nem merült-e fel, hogy esetleg a másik mezében is kipróbálják magukat az érintettek. „Én a Slovanban azzal a névvel, hogy Pinte Attila, nem játszhattam. Akkoriban ez nem volt kérdés, így nem is foglalkoztatott a dolog. Ma már persze lehetséges lenne” – jegyezte meg a jelenleg az V. ligás csenkeieket irányító Pinte. Saláta esete a példa rá, hogy a 2010-es évekre valóban megváltozott a légkör, hiszen szlovákiai magyarként is a Slovan oszlopos tagja lehetett a garamkövesdi származású védő. „Amikor a Petržalkában szerepeltem, megkerestek a Ferencvárostól, de a ligetfaluiak nem akartak elengedni” – árulta el a most a II. ligás komáromi KFC-t erősítő Saláta.

A két futballistát természetesen nem engedtük el anélkül, hogy megtippelték volna a szerda esti találkozó végeredményét. „2:0” – mondta minimális gondolkodás után Pinte. Saláta már kicsit hosszabban mérlegelt: „Telt ház fogja hajtani a Fradit, de a Slovan a grúzok ellen is megmutatta, hogy ha nem is megy neki a játék, gólokat rúgni és harcolni tud. De egy góllal talán az FTC fog nyerni.”