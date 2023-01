A Dánia elleni óriási zakó után a helyosztón javíthatnak Lékaiék

A dánok remekül kezdték a szerdai mérkőzést, már két és fél percet követően 3:0-ra vezettek. Lékai büntetőből szerzett góljaival feljebb zárkózott a magyar csapat, de érezhető volt a két csapat közti minőségbeli különbség, bő tíz perc után négygólos volt a skandinávok előnye. A félidő második felében még magasabb fokozatba kapcsolt Dánia, amely alaposan felkészült a magyar csapatból. A beálló körül nagyon keményen védekeztek, Bánhidi Bence nem is tudott eredményes lenni, az átlövőkre is figyeltek, így Ancsin Gáborék sem tudták áttörni a falat. A magyar szakmai stáb tehetetlen volt, Chema Rodríguez egy időkérésnél tőle szokatlan módon alaposan felemelte a hangját, mivel nem látta játékosaiban a tüzet, ami egy vb-negyeddöntőben elvárható lett volna. A szünetben 21:12 volt az állás. A dánok 25 lövésük után csupán négyszer nem tudtak gólt ünnepelni.

A második játékrészt egy 5:1-es sorozattal kezdte a dán válogatott és úgy tűnt, ezzel csak még inkább elvették az egyébként is haloványan játszó magyarok kedvét a mérkőzéstől. Sipos Adriánék védekezésben alig szabálytalankodtak, és támadásban is súlytalanok voltak, miközben ellenfelük minden helyzetből, átlövésből, beállóból, szélről, lerohanásból kipróbálta, milyen bevenni a magyar kaput. A kapuban Niklas Landin Jacobsen remekelt, 35 százalékos védési hatékonysággal zárt, a kispadról alig 10 percre beszálló kapustársa, Kevin Möller pedig öt lövésből négyet hárítani tudott. A túloldalon Mikler Roland három, Székely Márton hat védést mutatott be. Ezen adatok után nem meglepő a súlyos, 40:23-as vereség. A góllövésből a kilencig jutó Mathias Gidsel és a nyolcat jegyző Simon Bogetoft Pytlick vette ki leginkább a részét, miközben a magyarok közül Bodó Richárd és Lékai Máté hat-hat találatig jutott.

„Sokat beszélgettünk arról, hogy azt akarom látni, harcolunk, beleadunk mindent, megpróbálunk nyerni, és akkor lehet bármi a végeredmény. Most azonban nem tettük ezt meg, nem végeztük el a dolgunkat, és ha egy olyan csapat ellen, mint Dánia, nem harcolsz, akkor ez történik. Ez az én felelősségem, én vagyok a kapitány – ismételte a mix zónában a tévékamerák előtt is elmondott szavait Chema Rodríguez. A szövetségi kapitány hozzátette, számítottak rá, hogy ilyen gyors kézilabdával kezdenek majd a skandinávok, de szerinte csapata még nem áll készen az ilyen mérkőzésekre. – Az első tizenöt percben nem volt könnyű dolguk a védelmünkkel, de utána minden átbillent, nem értünk vissza védekezni, az ő kapusuk pedig remekül védett” – magyarázta Chema.

A gól nélkül záró Bánhidi Bence is hasonlóan értékelt, szerinte is vártak arra, hogy lerohanják őket, de hiába készültek, nem tudtak mit tenni. „Védekezésben nagyon sok labdát szereztek és sok védésük is volt. A támadásunk ma katasztrofális volt, nem azt játszottuk, amit a szövetségi kapitányunk kért, ezekből pedig mindig gyors gólokat kaptunk” – mondta a Szeged beállója, aki szerint ekkora különbség ugyan nincs a két csapat között, de egyértelmű, hogy a dánok más szintet képviselnek.

„Tegnap este nagyon nehezen aludtam el, ahogyan mindenki. Bánhidi Bencével nagyon sokat beszéltünk a meccsről, és arra jutottunk, amit a szövetségi kapitányunk is mondott: nem az a baj, hogy a dánoktól kikaptunk, hanem az, ahogyan kikaptunk – nyilatkozta az MTI-nek már csütörtökön Bodó Richárd. – Elkalapáltak minket, ez nem volt kellemes, de ők a Bundesligában hozzá vannak szokva, hogy hatvan percig azonos szinten játsszanak. A világbajnokság előtt talán a negyeddöntőbe jutás sem volt reális, ezért nagy eredményt értünk el, aminek nagyon örülök. Ez a csapat csinálta meg, és ez a csapat kapott ki a dánoktól is. Elég hullámzó a teljesítményünk, de senki nincs hozzászokva ilyen terheléshez” – tette hozzá az átlövő, aki kiemelte, sosem játszott még sorozatban kilenc meccset, talán hét volt a legtöbb.

Magyarország ellenfele az első helyosztón az a Norvégia lesz, amely a rendes játékidő vége előtt tizenkilenc másodperccel egy góllal vezetett a spanyolok ellen és szövetségi kapitányuk időt is kért. Hét másodperccel a vége előtt viszont egy technikai hiba után elvesztették a labdát és Spanyolország egyenlített. Végül további húsz percet játszottak a csapatok és Spanyolország 35:34-re győzött. A norvég csapat így fizikailag is fáradtabb lehet a magyaroknál és mentálisan sem lehet a legjobb állapotban egy ilyen vereség után. Ráadásul a skandiná-voknak utazniuk is kellett, hiszen ők még Lengyelországban, Gdanskban játszották a negyeddöntőjüket, míg a helyosztót már a svéd fővárosban rendezik. Ennek ellenére aggodalomra adhat okot, hogy Norvégia ugyanabban a stílusban kézilabdázik, mint a dánok, sőt, az ellentámadásaikat még náluk is gyorsabban igyekeznek befejezni.

„Sokkal több szívet és küzdést kell beletennünk. Remélem, a norvégokat sokkal jobban meg tudjuk állítani és jó meccset fogunk velünk játszani. A kapitányunk is megmondta: küzdenünk kell egymásért, magunkért, a családunkért és a nézőkért, és ha a végén kikapunk, akkor kapjunk ki, de nem így, ahogy szerdán” – bizakodott Bodó.

A másik ágon Németország és Egyiptom került a helyosztókon szereplő csapatok közé. Így közülük kerül majd ki Rosta Miklósék következő ellenfele az 5. vagy a 7. helyért vívandó összecsapásra.