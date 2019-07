A DAC célja újra Európa

A DAC az elmúlt idényben a klubrekordot jelentő második helyen zárt, és célja ismét az, hogy kiharcolja az európai kupaszereplést.

Még több gólt

„Amióta én vagyok a tulajdonos, először kezdhetjük úgy a szezont, hogy kész az infrastruktúra, a stadion, az akadémia, megvan a teljes stáb. Meggyőződésem, hogy az elmúlt öt évben most vagyunk a legjobban felkészülve a szezonra” – fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa, aki hangsúlyozta, továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlásra és az edzőképzésre is.

Jan van Daele sportigazgató felidézte, már márciusban látszott, kitűnő szezonja lesz a DAC-nak, ezért már akkor tárgyaltak a tulajdonossal és Peter Hyballa vezetőedzővel a folytatásról. „Szerettük volna, ha marad az edző, akinek az egyik feltétele az volt, hogy próbáljuk együtt tartani a csapatot. Viszont ő is érti, hogy ebben a tóban nem mi vagyunk a legnagyobb halak. Ezért is távozott Huk és Šatka, két kulcsjátékos. Rengetegen érdeklődtek Kalmár Zsolt iránt is, de az edző nagyon szerette volna, ha marad, és végül ezt sikerült is elérnünk. Nem mondom, hogy bajnokok leszünk, de mindent megteszünk azért, hogy még jobban játsszunk, még több gólt rúgjunk, és még jobban kiszolgáljuk a közönséget” – nyilatkozta Van Daele.

A DAC kerete Kapusok: Száraz Benjámin, Adrián Slančík, Martin Jedlička Hátvédek: Milan Šimčák, Danilo Beszkorovajnij, Matej Oravec, Dominik Kružliak, Kristián Koštrna, Eric Davis, Ľubomír Šatka, Matúš Malý, Csóka Dániel, Cesar Blackman Középpályások: Connor Ronan, Vida Máté, Kalmár Zsolt, Dominik Veselovský, Nagy László, Lukáš Čmelík, Martin Bednár Csatárok: Jakub Švec, Eric Ramirez, Vida Kristopher, Sztaniszlav Bilenkij, Abdulrahman Taiwo, Marko Divkovic, Zuberu Sharani Érkezett: Kružliak (Ružomberok), Beszkorovajnij (Michalovce, visszatért kölcsönből), Oravec (Podbrezová), Švec (Zlaté Moravce), Ramirez (Karviná), Sharani (Sparta Praha), Veselovský (DAC Akadémia) Távozott: Huk (Piast Gliwice), Ayong (felbontották a szerződését), Kucz (Leverkusen, lejárt a vendégjátéka), Macej (Podbrezová), Koné (Djurardens, lejárt a vendégjátéka), Šatka (Lech Poznan, az EL 1. selejtezőfordulója után), Baumgartner (Sampdoria, lejárt a vendégjátéka), Herc (Wolverhampton, lejárt a vendégjátéka), Tretyakov (FC Oleksandriya, kölcsönbe)

Fiatalok és vadak

„A klubfilozófia egyértelmű: fiatal, vad, támadó szellemű csapatot akarunk, és én ezzel teljes mértékben azonosulni tudok – kezdte Peter Hyballa. – Öt-hat játékos távozott, jöttek helyettük újak. A felkészüléssel elégedett vagyok, bár a góllövéssel voltak gondjaink. Ami viszont fontos, hogy míg tavaly új volt az edzői stáb, és az alapelvekkel kellett kezdenünk, most már a keret nyolcvan százaléka ismer minket és a stílusunkat, és így nagyobb figyelmet fordíthatunk a részletekre. Most még fiatalabb a csapatunk, mint ezelőtt, de a fiatalabb nem rosszabb. A cél újra Európa, és lehet, hogy a Slovannal is fel tudjuk venni a versenyt.”

Hyballa azt is pozitívumként emelte ki, hogy az elkövetkező idényben a somorjai együttes a DAC farmcsapataként fog funkcionálni, így a II. ligában azok a futballisták is rendszeres játéklehetőséghez jutnak, akik az élvonalban ritkábban lépnek pályára.

Hyballa és Kalmár jókedvű volt a sajtótájékoztatón (TASR-felvétel)

Kalmár a kapitány

A csapatkapitányi karszalag Kalmár Zsolté lesz az új idényben, miután az eddigi kapitány, Tomáš Huk a lengyel bajnok Piast Gliwicéhez igazolt. „Nagy megtiszteltetés és új kihívás ez számomra, de ugyanaz vagyok, aki voltam. Eddig is mindent nagyon jól meg tudtunk beszélni a csapattársakkal, szerintem ez ezután is így lesz” – jelentette ki Kalmár, aki szintén kiemelte, a csapat fiatal, de annál nagyobb benne a potenciál.

Kalmárnak rengeteg kérője akadt, a MOL Fehérvár mellett oroszországi és más ajánlatai voltak, végül mégis maradt a sárga-kékeknél. „Sokat beszéltem az edzővel, mit és hogyan szeretnék. Végül az döntött, hogy itt megkapom azt a bizalmat, játéklehetőséget, ami számomra a válogatott szempontjából is fontos. Voltak ajánlataim, de egyik sem lett volna előrelépés a karrieremben. A DAC-ban olyan filozófiánk van, amelyben ki tudok emelkedni, mi játsszuk a focit, nem csak rugdossuk előre a labdákat, mint a csapatok kilencven százaléka” – felelte a magyar válogatott középpályás a kérdésünkre, mi volt a végső érv a maradás mellett.

A sajtótájékoztatón is látszott, hogy Hyballa és Kalmár között nagyon jó az összhang, a tréner a DAC legnagyobb tehetségének tartott Dominik Veselovskýt fiatal Kalmárnak nevezte, amit az új csapatkapitány széles mosollyal fogadott.

Hyballa kiemelte, pályafutása nagy részében utánpótláskorú játékosokkal foglalkozott, és Veselovskýt tartja a DAC legnagyobb tehetségének. „Tizenhat éves, és ő az első, aki profi szerződést kapott az akadémisták közül” – mutatott rá a tréner.

Hyballa az új arcokról Danilo Beszkorovajnij, hátvéd – „Magas, jól fejelő játékos, aki mind a két kapu előtt domináns lehet fejjel. Még meg kell szoknia a stílusunkat, hogy nagy az üres terület mögötte, mert korábban nem így játszott.” Matej Oravec, hátvéd – „A kezdőtizenegyben bevethető tehetséges védő, csak még egy kicsit gyorsítania kell a játékán, gyorsabban kell passzolnia és cseleznie is.” Dominik Kružliak, hátvéd – „Igazi vezéregyéniség, tapasztalt hátvéd, láthattuk a Cracovia elleni meccsen is. Neki is még egy kicsit szoknia kell a stílusunkat. Jól kommunikál a pályán, és a rögzített helyzeteknél az ellenfél kapujára is veszélyes.” Jakub Švec, csatár – „Nagyon fiatal, akkor figyeltünk fel rá, amikor ellenünk játszott Aranyosmaróton. Nagyon gyors focista, de még több időre van szüksége, hogy hozzászokjon ehhez az intenzitáshoz. Egyelőre minden edzés után öt órát alszik, szeretnénk ezt levinni kettőre… De még mindig jobb, hogy edzés után alszik, mintha edzésen tenné.” Eric Ramirez, csatár – „Rendkívül érdekes támadó, már tavaly szeptemberben-októberben felfigyeltünk rá. Jók a befutásai a védelem mögé, igazi kilences. Még nincs százszázalékos fizikai állapotban, de a Cracovia ellen is megmutatta, mire képes.” Zuberu Sharani, csatár – „Tíz napig volt nálunk próbajátékon, mindkét szélen bevethető, kiváló a bal lába. Taktikai téren vannak még hiányosságai, de nagyon gyors és erős.” Dominik Veselovský, középpályás – „Klasszikus tízes, kreatív, és nagyszerűen lát a pályán. Szerintem ő a klub legnagyobb tehetsége. Egy kicsit nyomást is rakunk rá, de rá sem hederít, jó értelemben véve kutya gyerek, olyan, mint egy fiatal Kalmár.”

Erősebb keret

Kérdésünkre, hogy a DAC múlt szezonbeli vagy a jelenlegi keretét tartja-e erősebbnek, Hyballa így felelt: „Nem adhatok erre releváns választ, mert akikről beszélnék, azokkal már egy évet dolgoztam. Múlt csütörtökön a Cracovia elleni EL-selejtezőn 10 játékos kezdett a tavalyi keretből, közülük még Šatka távozik, úgyhogy a bajnokságban biztosan lesz két-három új játékos a kezdőben. Az viszont fontos, hogy akik itt maradtak, már egy éve ismerik a stílusomat, tudnak segíteni az újonnan érkezőknek is, úgyhogy e tekintetben biztosan erősebb a csapat.”

Világi Oszkár elmondta, az idény előtt tisztázták a feltételeket, az esetleges bajnoki címre is ki van jelölve a célprémium: „Ha viszont bejutnánk az EL csoportkörébe, akkor újra le kellene ülünk tárgyalni, de ez még nagyon messze van.”

A DAC csütörtökön Krakkóban lép pályára a Cracovia elleni EL-selejtező visszavágóján (a MOL Arénában 1:1 lett az eredmény), vasárnap pedig Aranyosmaróton kezdi meg a Fortuna Liga 2019/2020-as idényét.