A csoportkör kapujában a Slovan

A Slovan 1:0-ás előny birtokában utazik Szalonikibe és a 2014/15-ös szezon után ismét bejuthat az Európa-liga csoportkörébe. A szlovák címvédő hétvégén erősen tartalékos összeállításban harcolt ki értékes döntetlent a Téglamezőn a zsolnaiak ellen, a Fortuna Liga első két helyezettjének összecsapásán. Ifj. Ján Kozák edzősködése alatt pazar formában van a pozsonyi csapat – amióta a 39 éves szakembert kinevezték a csapat élére, kilenc mérkőzésen maradt hibátlan a Slovan, és csak most botlott először.

A görög címvédő PAOK győzelemmel hangolt a csütörtöki mérkőzésre: a bajnoki nyitányon 2:1-re verték hazai pályán a Panetolikosz csapatát.



Hiába a remek forma, nagyon nehéz mérkőzésre számíthatnak Szalonikiben az égszínkékek: a PAOK ebben a naptári évben még egyszer sem kapott ki hazai pályán tétmérkőzésen, és döntetlenezni is csak két csapatnak sikerült itt – legutóbb néhány héttel ezelőtt az Ajaxnak. A görögök ráadásul sokkal tapasztaltabbnak számítanak a nemzetközi kupaporondon, a PAOK az utóbbi tíz évben hétszer is bejutott az Európa-liga csoportkörébe, és négyszer még a csoportból is továbbjutott.



„Továbbra is maximálisan összpontosítunk, pozitív hangulatban várjuk a kulcsfontosságú mérkőzést. Becsülettel készülünk, mindannyian azt szeretnénk, hogy továbbjutást érő eredményt érjünk el Görögországbanˮ – mondta Ján Kozák a zsolnaiak elleni meccs után.