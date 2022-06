A 12. játékosra is szükség volt az újabb magyar bravúrhoz

A magyar válogatott játékosai és szurkolói pozitív hangulatban várhatták a szombat esti összecsapást. A nemzeti csapat Anglia legyőzése után ugyan vereséget szenvedett Olaszországban, a játék képe alapján azonban újfent volt ok reménykedni.

A 12. játékos

Ennek megfelelően a válogatottat támogató szurkolói csoport, a Carpathian Brigade '09 látványos koreográfiával készült. A Puskás Aréna az angolok elleni meccs után immár teljesen megtelt, leszámítva a vendégszektort, ahol az 55 ezer magyarhoz képest csupán egy maroknyi német szurkolót és néhány német zászlót lehetett felfedezni. A kapu mögötti szektorok alján a csapatok kivonulásakor a „Ma is érted lengnek a zászlók!” felirat egy hatalmas molinón volt olvasható, a szurkolóknak kiosztott látványelemek segítségével pedig a lelátón a „Nemzeti 11” felirat rajzolódott ki, amelyet egy hatalmas zászlóerdő vett körbe. E mellett persze hangban sem maradtak el a korábbitól a magyar fanatikusok, és már a Himnusz éneklésekor érezni lehetett, hogy különleges este elé nézünk.

A 12. játékos jelenléte talán a pályán is érződött az első 6 percben, főleg amikor Willi Orbán remek indításával Fiola Attila lépett ki a leshatáron. A Fehérváron nem túl jó szezont futó jobbhátvéd azonban összességében is a mezőny egyik legjobbja volt a németek ellen. Remek megindulását egy szép beadással zárta, amely ugyan egy kicsit magas volt Sallai Rolandnak, de a Freiburg támadójának fejesét így is csak kiütni tudta Manuel Neuer. A Bayern kapusának esélye sem volt a második hullámban érkező Nagy Zsolt lövésénél, az ugyanis elemi erővel vágódott a hálóba. Történt mindez a magyar B-közép előtt, így az utóbbi években a magyar válogatottól szokatlanul lendületesen végigvezetett kontratámadásra egy hatalmas hangrobbanás volt a reakció a lelátón.

A kapu mögött álló szurkolókról köztudott, hogy nem mennek a szomszédba egy kis keménységért, de ebben a pillanatban rengetegük szemébe szökött könny, majd néhány másodperccel később már folytatódott a roppant sportszerű biztatás. Ennek most különösen fontos szerepe volt, így minden játékos és Marco Rossi szövetségi kapitány is kitért rá a mérkőzés előtt. Az UEFA az angolok elleni zárt kapus meccs mellé egy felfüggesztett büntetést is kiszabott ugyanis az MLSZ-re, így a legkisebb kirekesztő bekiabálás is újabb bezárt stadiont eredményezhetett volna. Bár az európai szövetség nézőpontját még nem ismerjük, a kapu mögül jelenthetjük, hogy nem hallottunk olyat, ami miatt életbe léphet a büntetés. Erről tanúskodhat Manuel Neuer meccs utáni nyilatkozata is, aki egyetértett magyar társaival abban, hogy pazar hangulat uralkodott a stadionban.

Rövid öröm

Sajnos a magyar vezetés gyorsan tovatűnt, mikor Hofmann beindulását nem tudta lereagálni megfelelően Orbán és Szalai Attila. Talán utóbbi maradt le inkább a németek szélsőjéről, aki köszönte szépen a lehetőséget, és Gulácsi Péter mellett elvíve a labdát kiegyenlített.

A folytatásban egyik csapatnak sem volt egyszerű dolga a támadások építésénél, látható volt, hogy mindkét szakmai stáb alaposan felkészült ellenfeléből, és már a németeknél volt többet a labda, és akadtak is veszélyes lehetőségeik, a félidő végén Fiola lövésével mégis a hazai csapat járt a közelebb a második gól megszerzéséhez. Szintén bonyolította a játékosok helyzetét a szabálytalanságokat nem túl következetesen megítélő José María Sánchez játékvezető. A spanyol ugyan nem vétett hatalmas hibákat, de nehéz volt megtalálni a logikát abban, hogy nála melyik kemény belépő ér sárga lapot és melyik nem.

Meddő német fölény

A szünet után valamelyest visszább húzódott a magyar válogatott és még inkább átadta a területet ellenfelének. Ebben nyilván közrejátszott az is, hogy Marco Rossi egy héten belül harmadszor is csak annyit változtatott kezdőcsapatán, amennyit muszáj volt, így Szalai Ádámék fáradtabban és erőiket tartalékolva igyekeztek meggátolni a németek támadásvezetéseit. Ez olyannyira jól sikerült viszont, hogy a kapura lövési arány 4:0 volt a második játékrészben Gazdag Dánielék javára. A koronavírus-fertőzése után a tengerentúlról késve csatlakozó játékos ráadásul alaposan megtornáztatta az ellenfél kapusát, csak úgy, mint a Paks gólkirálya, Ádám Martin, akinek két fejesében is ott volt az újabb gól. Egy-egy ilyen próbálkozás pedig tovább tüzelte a szurkolókat is. Bár az újabb hazai győzelem elmaradt, a piros-fehér-zöld (és fekete) tábor győztesként ünnepelte meg a csapatot és a szakmai stábot is a lefújás után.

Kezeljük a helyén

Bár a 3 meccsen szerzett 4 pont mindenkinek mosolyt csal az arcára, fontos, hogy helyén kezeljük a sikert. A magyar válogatott kerete ugyanis továbbra is gyengébb az angolnál, a németnél vagy az olasznál. Elég csak megnézni, hogy míg szombat este Rossi a Fehérvár vagy a Paks játékosát cserélte be, addig kollégája, Hansi Flick a Manchester City vagy a Bayern München meghatározó játékosát dobta be a kispadról Gündogan vagy Thomas Müller személyében. Bár a német csapat nem a legerősebb összeállításában kezdett Budapesten, és több fiatalt is kipróbáltak Flickék, hozzá kell tenni, hogy ezek a játékosok vélhetően a vb-keretbe kerülésért küzdenek, így egészen biztosan mindent megtettek a sikerért. Az örömre így minden oka megvan a magyar csapatnak.

„Láttam, hogy a védő egy kicsit talán el is csúszott. Meg tudtam tolni és onnan már nem gondolkodtam, ami bennem volt, beleadtam. Jól eltaláltam. Leírhatatlan érzés volt. Kirobbant belőlem minden. Nagyon boldog voltam. Remélem, minden tizedik meccsen gólt rúgok – kezdte hatalmas mosollyal az arcán az értékelést már átöltözve Nagy Zsolt, aki a tévé kamerái előtt még (öröm) könnyeivel küszködött. – Robbant az egész stadion. Mindenki azt érezhette, amit én, nagyon boldogok voltunk. Köszönöm az orvosi stábnak, mivel két napja még úgy volt, hogy nem tudok játszani, de összeraktak. Büszke vagyok rá, hogy idáig eljutottam” – tette hozzá a magyar gólszerző.

Csapattársa, Lang Ádám arcáról is nehéz volt letörölni a mosolyt a meccs után. „Minden klappolt a mai meccsen. Nagyon jó ellenféllel csaptunk össze, viszont parádésan teljesített mindenki. Végig pariban voltunk, igaz, hogy többet volt náluk a labda, de nem igazán tudtak minket zavarba hozni. Volt azért 1-2 mélységből beívelt labda, amelyre nagyon jól indultak és meg is osztották a védelmet. Ezekre majd jobban kell figyelnünk, hogy mindig nyomás legyen a labdás játékoson, vagy mindenki időben visszalépjen. A második félidőben már erre is jobban figyeltünk” – nyilatkozta a belső védő.

A magyar válogatott legközelebb kedden este Wolverhamptonban Anglia vendégeként lép pályára.