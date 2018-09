3:0 után Figo, Maradona és Pelé is beállt a rimaszombatiakhoz

Már az első félidőben eldöntötték arimaszombatiak a tabellaszomszéd Žarnovica elleni mérkőzést aközép-szlovákiai III. labdarúgóliga 8. fordulójában, ám Anton Jánoš vezetőedző nem volt maradéktalanul elégedett a 3:0-s siker után.

A gömöriek remekül kezdték a meccset, csakúgy, mint egy héttel korábban Turócszentmártonban (ott 4:1-re nyertek) – amibe belerúgtak, abból gól lett. Václavík kezdte a sort, aki a kapus kezéből kipattanó labdára robbant rá, majd egy gyors kontra végén Lupták pontos beadása után Jass fejelt védhetetlenül, és 17 perc játék után máris 2:0 volt az állás. A találkozó harmadik gólját a 38. percben Jankovics szerezte szabadrúgásból. A második félidőben viszont már nem folytatódott a gólzápor, így a vendégek a tavalyi 7:0-s vereség után most megúszták egy hármassal.

„Szép dolog, hogy az elvárásokon felül kezdtük a meccset, de a harmadik gól után már nagyzolásra utaló jeleket láttam. Beállt Luis Figo, megjelent Maradona, sőt még Pelé is – utalt Jánoš arra, hogy a biztos előny tudatában sokszor önző, óhatatlanul labdavesztéssel végződő cselsorozatokra is vállalkoztak a játékosai. – Ezzel szétesett a szervezett játék. Az első félidő megfelelt a III. liga színvonalának, de a szünet után már nem volt sok gondolat a játékunkban.”

A meccs jegyzőkönyvében egy érdekességre is bukkantunk, videótechnikusként a rimaszombatiak grúz csatára, Valeri Kuridze volt feltüntetve, aki szezon közben érkezett, és Jánošt egyelőre nem győzte meg. „Számomra Kuridze egy turista. Azt hiszi, valami elfeledett országba érkezett, de inkább ő van elfelejtve. Lehet, hogy ő még a Szovjetunióban vagy a kommunizmusban él, edzéseken csak sétál, ezért az én szememben csak turista – szögezte le keményen Jánoš. – Most azért volt videótechnikus, mert edzésen combizomszakadást szenvedett, és legalább így hasznosítjuk a szolgálatait, ezzel is spórol a klub.”