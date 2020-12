2020 hősei a sportban

A magyar férfi vízilabda-válogatott

A hazai rendezésű Eb-t követően 21 év után örülhetett ismét aranyéremnek a kontinenstornán a magyar válogatott. A Varga Dénes vezette válogatott az egész Eb-n remek teljesítményt nyújtott, vereség nélkül jutott a fináléba. Az elődöntőben Montenegrót győzte le 10:8-ra, a döntőben, a csordultig megtelt budapesti Duna Arénában pedig 9:9 után büntetőkkel győzték le 14:13-ra azokat a spanyolokat, akikkel a csoportkörben már játszottak egy 11:11-es döntetlent. A magyar válogatottnak ez volt a 13. sikere az Eb-k történelmében, amivel vezetik az örökranglistát. A torna legjobb játékosának Varga Dénest választották.

Gombos Norbert

A nádszegi származású teniszezőt az év legjobbjának választották Szlovákiában. Gombos mindhárom idei Grand Slamen a főtáblán szerepelt. 2020-ban olyan neveket győzött le, mint Pablo Carreno Busta, Borna Coric vagy David Goffan, ráadásul bekerült a világranglistán a top 100-ba, egészen pontosan a 88. helyen áll.



A magyar labdarúgó-válogatott

Marco Rossi szövetségi kapitány és legénysége fantasztikus őszt tudhat maga mögött. Nyolc mérkőzésen 5-ször győzött, két döntetlen mellett csupán egyszer, a Puskás Arénában kapott ki Oroszországtól. Bulgáriát és Izlandot legyőzve kijutott a jövő évre halasztott, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra. A Nemzetek Ligájában csoportelsőként lépett fel a B divízióból az A-ba. Valamint egy év alatt 12 pozíciót javított a világranglistán – ez rekord ebben az évben –, és így a 40. helyen áll. Marco Rossit pedig a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) a 9. legjobb szövetségi kapitánynak választotta idén.



A horvát kéziválogatott

A horvát válogatottat az egyik leggyengébbnek tartottak a dániai női kézilabda-Európa-bajnokság előtt. Meglepetésre azonban egészen a bronzéremig menetelt. Olyan csapatokat legyőzve, mint a hollandok, a magyarok, a németek, vagy a bronzmeccsen a hazai dánok.



A DAC labdarúgócsapata

A dunaszerdahelyiek majdnem tökéletes őszt produkáltak. Az összképet az csúfítja el, hogy az utolsó négy bajnokijukból csupán egyet sikerült megnyerniük, így öt pontra leszakadtak a Fortuna Ligában az éllovas Slovantól. De így is van mire emlékezni: az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a drámai Jablonec elleni továbbjutás, vagy a Ružomberok elleni, emberhátrányból megfordított mérkőzés a MOL Arénában is olyan, amire a sárga-kékek és szurkolói is boldogan emlékezhetnek. Bónuszként Bernd Storckkal a DAC ötletes támadófocit játszott az ősz nagy részében.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton megnyerte a 7. világbajnoki címét a Forma–1-ben, ezzel beérte a rekorder Michael Schumachert. A 17 futamból 11-et ő nyert meg. Több rekordot is megdöntött: 95 elsőség és 165 dobogós helyezést tudhat maga mögött az eddigi karrierje során.



Štefan Tarkovič

Pavel Hapal menesztése után Tarkovič lett a szlovák labdarúgó-válogatott mestere. Azt nem tudta meggátolni, hogy az NL B divíziójából kiessenek a szlovákok, de ami ennél fontosabb, kijuttatta Szlovákiát a jövő évi Eb-re. Hamšíkék idegenben győzték le hosszabbításban az északíreket 2:1-re a döntő meccsen.



A Bayern München

A bajorok mindent megnyertek az idén: német bajnokság, Német Kupa, német Szuperkupa, Bajnokok Ligája (a negyeddöntőben a Barcelonát 8:2-vel küldték haza), UEFA-szuperkupa. Klubszinten mást nem nagyon lehet bezsebelni.



Stéphanie Frappart

A francia játékvezető történelmet írt azzal, hogy ő volt az első női bíró, aki vezethetett egy labdarúgó Bajnokok Ligája-mér-kőzést. Frappart a Juventus–Dinamo Kijev meccset vezette, hiba nélkül a G csoportban, amelyben a Fradi is szerepelt.



A Ferencváros labdarúgócsapata

A Ferencváros 25 év után tért vissza a legrangosabb nemzetközi labdarúgótornára, a Bajnokok Ligája főtáblájára. És nem is akármilyen társaságba, hiszen a Juventus és a Barcelona mellett a Dinamo Kijev is ott volt a csoportjában. A Fradi nem vallott szégyent, mindkét sztárklubnak betalált, ráadásul Cristiano Ronaldóék ellen Torinóban szinte az utolsó pillanatig volt esély a pontszerzésre. A Dinamo Kijev ellen a Groupama Arénában össze is jött a döntetlen, és az ukránokkal a végsőkig csatáztak a csoport 3. helyéért. Végül a Kijev folytathatja tavasszal az Európa-ligában.



Szoboszlai Dominik

20 évesen a magyar foci legnagyobb sztárja. Izland ellen a ráadásban lőtte ki az Eb-re a magyarokat. A BL-csoportkörben az osztrák Salzburg színeiben két gólt is rúgott, év végén pedig 20 millió euróért leigazolta a Lipcse csapata, ezzel ő lett a legdrágább magyar focista.