Sopronban gond volt a szlovák igazolással

Már egy hete szabadon kelhetnek át a szlovák–magyar határon azok, akiket beoltottak a Covid-19 ellen, és erről igazolásuk is van. A magyarországi szálláshelyeken is elfogadják a szlovák oltási igazolványt, de nem mindenhol, hívta fel rá a figyelmet egy olvasónk.

A járványhelyzet enyhülésének következtében egyre többen szerveznek hosszabb-rövidebb külföldi nyaralást. Magyarország gyakori célpont, a belépés szabályai egyszerűsödtek, de szállásfoglaláskor az egységes rendelkezés ellenére meglepetés érhet bennünket. Néhány magyarországi szálláshelyen csak olyan vendégeket fogadnak, akik üzleti útra érkeznek vagy védettségi igazolványuk van. Érdemes rákérdezni az igazolásokra a szervezéskor, hogy ne ütközzön bürokratikus akadályokba a nyaralás.

Majdnem így járt olvasónk, Zoltán is, aki megosztotta történetét az Új Szóval. „Sopron környékén próbáltam szállást foglalni. Érdeklődtem, hogy elfogadják-e a szlovákiai oltási igazolást. Az egyik szálláshelyen azt a választ kaptam, hogy talán elfogadják, a másik két recepción azt, hogy magyar védettségi kártya kell, vagy igazoljam, hogy üzleti úton vagyokˮ – vázolta a foglalást Zoltán.

Azt, hogy a szálláshelyekre kizárólag védettségi igazolvánnyal engedhetnek be vendégeket, Sárvári-Deák Zsófia, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára is megerősítette, de rámutatott arra, hogy a határon túlról érkezők is foglalhatnak szállást.

„A szálláshelyek, éttermek, szabadidős létesítmények kizárólag magyar védettségi igazolvánnyal vagy a kormányzati oldalon elérhető külföldi védettségi igazolásokkal látogathatók. Az egységek kizárólag ezeket az igazolástípusokat fogadhatják el a hatályos rendeletek alapjánˮ – válaszolta kérdésünkre Sárvári-Deák Zsófia.

Az elfogadott igazolások a https://kormany.hu/dokumentumtar/-magyarorszag-altal-elfogadott-vedettsegi-igazolasok-mintai honlapon elérhetők. A főtitkártól azt is megtudtuk, hogy a szövetség felmérései alapján a magyarországi szállodák alkalmazottainak többsége védett az új koronavírus okozta betegség ellen, ezt igazolni is tudja.

Mi is kipróbáltuk a magyarországi gyakorlatot, siófoki és balatonfüredi szállásokon érdeklődtünk a külföldiek lehetőségei iránt. Az általunk megkeresett szálláshelyeken fel sem merült, hogy nem ismernék el a szlovákiai oltási igazolást. Végül Zoltán is egy Balaton környéki szálláshelyen foglalt, Sopronban ugyanis a szállásadók szövetsége által küldött nyilatkozat ismertetése után sem akartak külföldi oltási igazolással érkező vendéget fogadni.

Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter lapunknak elmondta, Magyarországon mindenhol, minden szituációban el kell fogadni a Szlovákiában kiadott oltási igazolásokat.

„Ha ez nem így történik, az nagyon nagy bajˮ – mondta,

és hozzátette, a két ország közötti megállapodás pont arról szól, hogy minden helyzetben, így például a szállodafoglalásoknál is kölcsönösen el kell ismerni a tanúsítványokat. Majd kijelentette, ha ez valahol nem így történik, azt érdemes a magyar hatóságok, vagy a magyar konzulátusok tudomására hozni. „Mi pedig intézkedni fogunkˮ – mondta a tárcavezető.

Major Vilmos, a soproni Tercia Hubertus kereskedelmi igazgatója megdöbbent, amikor Zoltán panaszát tolmácsoltuk. Először elképzelni sem tudta, hogy ez náluk megtörtént, de alapos nyomozása után el kellett ismernie: Zoltán náluk is próbált szobát foglalni. „Folyamatosan kapjuk a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tájékoztatását, igyekszünk képben lenni. A tizenkét szobánkkal nem számítunk nagy szálláshelynek, ezért állandó recepciónk sincs, az étterem személyzete segít a vendégeknek. Képzettek, udvariasak, ebben biztos vagyok. Csakhogy az akkor szolgálatba lépett felszolgálónk néhány nappal a két ország közötti megegyezés után erről még nem tudott. Az üzleti út lehetőségét is azért ajánlotta, mert segítőkész volt. Ugyanakkor fel kellett volna hívnia engem, mert ha ezt megteszi, akkor most szlovákiai vendégeink is lennének.

Nagyon sajnálom a történteket, elnézést kérünk, és ha Zoltánék erre járnak, vendégeink egy italra. Természetesen örömmel látunk minden szlovák állampolgárt, és hogy jöhetnek, azt már minden munkatársunk tudni fogjaˮ – mondta nyomatékkal Major Vilmos.

Ő legalább képben van és tájékozott, mert a másik szállodában még szerdán is azt mondta a recepciós, hogy csak magyar védettségi igazolvánnyal fogadnak vendéget.

(béva, czg,nm)