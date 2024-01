Apor Vilmos Katolikus Főiskola – pedagógusképzés Észak kapujában

A Vácon működő Apor Vilmos Katolikus Főiskola 1929 óta Magyarország egyik legnagyobb tekintélynek örvendő óvó- és tanítóképzője, ma már szociálpedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon, szociálpedagógia, neveléstudomány és mentálhigénia mesterszakon, hitéleti képzésként kántor és katekéta alapszakokon is működve. Festői kisvárosban, amely egyszerre békés történelmi környezet és a fővárosból néhány perc alatt vonattal is elérhető állomás, családias környezetben és hangulatban, korszerű kollégiumi férőhelyekkel várjuk leendő hallgatóinkat. Egyházi fenntartásunk nyitottságot, befogadást és természetesen szemléletet is jelent – ugyanakkor államilag elismert, finanszírozott képzéseket nyújtunk magas ösztöndíjakkal, külföldi felsőoktatási kapcsolatokkal és ösztöndíj-lehetőségekkel.