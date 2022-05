Zselíz: elkezdődött a csatornahálózat kibővítése

A nyertes kivitelezővel folytatott munkamegbeszélést követően május 16-án hivatalosan is átadták az építkezési területet, a munkákat a Hurban, a Vásár és a Jesenský utcában kezdik el.

Zselíz | A nyertes kivitelezővel folytatott munkamegbeszélést követően május 16-án hivatalosan is átadták az építkezési területet, a munkákat a Hurban, a Vásár és a Jesenský utcában kezdik el.

A zselízi szennyvízcsatorna-hálózat építésének immár nincs akadálya, miután Juhász András polgármester, valamint a kivitelező AVA-stav és Doprastav vállalatok konzorciumának képviselője május 13-án aláírta az építési terület átadásáról és átvételéről szóló jegyzőkönyvet. A projekt uniós forrásból valósul meg, keretösszege 7,5 millió euró. A beruházást eddig a közbeszerzési nehézségek is bonyolították, majd egy évet csúszott az építkezés.

Közbeszerzési huzavona

Többek közt az is gond volt, hogy tavaly, az elektronikus közbeszerzés alkalmával a bejelentkező cégek gyanúsan és gyanús gyorsasággal kezdtek egymás alá licitálni. A közbeszerzést ezért meg kellett ismételni. „A beruházás eredetileg 2021 márciusában kezdődött volna, a közbeszerzés során adódó komplikációk miatt azonban előbb 2022 márciusára, majd májusára módosult. A közbeszerzésbe 10 vállalat kapcsolódott be, és a támogatás 7,5 millió eurós összegét jócskán lefaragva a győztes 5,3 millió eurós ajánlattal nyerte el a kivitelezés jogát” – nyilatkozta a polgármester a támogatás összegével kapcsolatban.

Lapunk ugyanakkor ma, azaz pénteken Juhász András polgármestertől úgy értesült, hogy a nyertes konzorcium cégei önmagukban is szakmai garanciát jelentenek a megvalósításra, a szerződést pedig aláírták. A nyertes ráadásul a közbeszerzési hivatalnál is meg tudta indokolni és védeni az árat. Mivel a nyertes ajánlat majdnem 2 millió euróval olcsóbb, mint a keretösszeg, kérdésünkre, miszerint Zselíz városa nem tart-e attól, hogy a kivitelező menet közben kéri majd emelni a költségeket, a polgármester úgy reagált, a szerződés köt, az aláírták, még a gondolatát sem engedi annak, hogy esetleg drágábban bővítsék a csatornahálózatot, mint amennyiért elvállalták azt.

Juhász az Új Szónak hozzátette: realisták, tudják, hogy mekkora ütemben drágulnak az építkezési nyersanyagok, az energiaárak és minden más. Zselíz tehát számol azzal is, hogy a projektek drágulása miatt a kormányszinten már tárgyalt plusz 10 – 15 százalékos emelést az állam kompenzálni fogja az uniós projektek esetében. „Minden nyertes projekt drágul. A csatornázás ügye ilyen szempontból még rendben is van. Az Esterházy – kastély felújításánál nagyobb gond lesz. Ott komolyan hozzá kell majd fizetnünk az elnyert összeghez“ – mondta a polgármester.

Másfél évig tart a hálózatbővítés

A munkákat május 16 án, hétfőn kezdték, és 18 hónapon át tartanak. Ahogy az AVA-stav vezető projektmenedzsere elmondta, május 16-án kezdték az előkészületeket. Ezek keretében folyik majd a közművekkel kapcsolatos engedélyek beszerzése, a munkaterület eredeti állapotának feltérképezése, az építési terület kijelölése és szükséges kellékek szállítása. Gányovics Ervin az előzetes ütemtervet is bemutatta. „A munkákat a helyi jelentőségű utcákon és a harmadosztályú utakon kezdjük meg, az I. osztályú országút mellett csak később dolgozunk. Több csapat is dolgozik majd egyszerre, így a munka párhuzamosan több helyen is folyik. A munkákat a Hurban, a Vásár és a Jesenský utcában kezdjük meg” – tette hozzá az AVA-stav képviselője.