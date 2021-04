Viszonylag megnyugtató beiratkozási eredmények a lévai magyar alapiskolában

„Összesen tizenhét leendő tanulót írattak be a szülők az iskolánkba, ebből öt lányt. Többségük a lévai Eszterlánc Óvodából érkezett, és egy kislány a garamkálnai szlovák óvodából, aki Váradon él a családjával” – tájékoztatott Lőrincz Katalin igazgatóhelyettes.

Több az elsős

A járási székhely egyetlen magyar alapiskolájába tavaly kilenc lányt írattak be, végül még egy külföldön élő család választotta törzsiskolaként fiuk számára a lévai intézményt. Az idei tanév végén tizenöten ballagnak el a kilencedik osztályból, így valamivel több tanuló érkezik az iskolába, mint ahányan távoznak. Jelenleg még nem tudják, kérnek-e valamelyik leendő elsős számára halasztást a szülők. Léván, ahol ma már alig kilencszázaléknyi a magyar lakosok aránya, a helyi magyar alapiskola második évfolyamát tizenketten, a harmadikat tizenöten látogatják. Andruska Csilla iskolaigazgató több beszélgetésünk alkalmával hangsúlyozta, jóval több magyar nevelési csoportot kellene nyitni a régióbeli községek óvodáiban. Az idei évben csak egyetlen leendő elsős érkezett a régióból, holott már alig működik magyar nyelvű oktatási intézmény a környéken.

Bezárt iskolák

Besén az 1977/78-as tanév volt az utolsó, majd a lévai járásbeli Vámosladányban, Garamszentgyörgyön, Lekéren és Pozbán is megszűnt az iskola. A korábbi tanévekben Garamkálnáról, Beséről, Boriból és Tőréről is érkeztek magyar tanulók az iskolába. Pozbán az alapiskola felső tagozatát 2012 őszén zárták be, 2006-ban még 63 tanuló járt magyar alapiskolába, akkoriban Beséről, Barsbaracskáról, Felsőpélről és Töhölből voltak tanulóik. A község önkormányzatának az alsó tagozatot 2017-ig sikerült megtartani. A pozbai szülők közül néhányan Fajkürtre (Dedinka), Lévára vagy Érsekújvárba viszik a gyerekeiket szlovák iskolába



Elkeserítő a helyzet

Ivanič Katalinnak, Pozba polgármesterének 2019-ben négy pozbai és egy fajkürti (Dedinka) óvodással egyéves kényszerszünet után ismét sikerültmegnyitniamagyaróvodátaz egykori magyar alapiskola földszinti termeiben.

„Most zajlanak a beíratások az óvodába, melyet jelenleg négy gyerek látogat. Lehetnének akár tizenheten is, mert ennyi óvodáskorú gyerek van a községben. A szülők többsége azonban Bellegszencsére (Podhájska), vagy Baracskára utaztatja az óvodáskorú gyerekét. Az óvoda belterét felújítottuk, megújult a játszótér, és naponta szállítjuk az ételt a gyerekeknek. Nagy csalódást okoznánk a helyi óvodát választó szülőknek, ha szeptemberben nem nyitnánk ki az önkormányzati óvodát. Elkeserítő, hogy még a magyar gyereket is szlovák iskolába íratják a szülők” – jegyezte meg Ivanič Katalin.

Volt már példa arra is, hogy mire a kis óvodás szobatiszta lett és megeredt a nyelve a helyi óvodában, a szülők a következő évben átvitték valamelyik szomszédos község szlovák nevelési intézményébe.