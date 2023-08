ONF Zselíz: az újragondolt hagyomány vonzásában

Minden egyes fesztivál egy seregszemle, de szakmai műhely is, és minden egyes fesztivál az identitás megőrzését szolgálja. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Bukovszky László védnök, kisebbségi kormánybiztos augusztus 18-án, pénteken este az immár 57. évfolyamát jegyző rendezvényt. Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke erre kapcsolódva köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a fesztivál is bizonyítja, hogy mi nem másokkal szemben, hanem a magunk érdekében kívánjuk művelni kultúránkat és megélni hagyományainkat. Juhász András, Zselíz polgármestere pedig az esemény közösségformáló erejét méltatva adta át jelképesen, három napra a város kulcsát a fesztivál résztvevőinek. Jelen cikkünk vasárnap délelőtt, a harmadik napon készült, még a gálaműsor és a záró rendezények előtt, de örömmel állapíthatjuk meg, hogy a pártpolitika – hivatalosan legalábbis – ezúttal távol tartotta magát a kultúrától, a seregszemlén ugyanakkor ismét volt néhány olyan produkció, amely nem pusztán a népzene és a néptánc bemutatása volt, nem csak a kötelező szakmai lecke felmondása, de felépítésével, szcenikai elemeivel, koreográfiai ötleteivel a magyar és a kárpát-medencei folklórkincsen is túlmutató, komplex élménnyel ajándékozta meg a közönséget. Ezt tükrözte a Csallóközi Néptáncegyüttes pénteki fellépése is, Oláh Attila koreográfus vezetésével, Képtánc címmel. A produkció egy trilógia második darabja volt és szervesen kapcsolódott az együttes előző műsorára, A mi Edélyünkre, amit két év múlva a záró darab tesz majd teljessé. A Képtánc külön érdekessége, hogy átkötéseiben Szkukálek Lajos és Szabó Ottó képzőművészek, valamint Lipcsei György szobrász alkotásait is bemutatta, a képzettársítás szintjén a gondolatoknak is szabad folyást engedve. Az 57. ONF nemzetközi rangját emelte a görögországi Nei Epivates tánccsoport és a törökországi Oyuna együttes műsora is. A görögök a klasszikus táncaikból adtak ízelítőt, a törökök produkcióját pedig humoros, stilizált, jelmezes betétek is tarkították. A pénteki nap zárásaként Nagy Csomor András és zenekara tartott lemezbemutató koncertet, Salsa de Gömör címmel. Műsorukat nyugodtan nevezhetjük remek világzenei egyvelegnek, ha műfajilag szigorúan nem is, változatosságát, improvizációit és dallamvilágát tekintve mindenképp. A magyar népzene, a huszadik századi kávéházi cigány muzsika, a klezmer, valamint a magyar nóta randevúzott egymással, olykor – olykor spanyol és portugál dallamokkal tűzdelve, meglepően kellemes összhatásban. Nagy Csomor András úgy véli, hogy az eredeti magyar népzenét manapság a populárisabb, megélhetőbb számokkal lehet a szélesebb tömegek számára is vonzóbbá tenni, annál is inkább, mert szerinte vonós hangszeren tulajdonképpen minden mű eljátszható.