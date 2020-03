Védőszemüveg a városi rendőröknek

Jozef Tököly az Érsekújvári Városi Rendőrség parancsnoka elmondta, folyamatosan ellenőrzik az érsekújvári utcákat és a vírushelyzet kapcsán meghatározott állami, illetve városi óvintézkedések betartását. „Eleinte akadtak problémák, mert nem minden lakos tudatosította a helyzet komolyságát. Hétfőn az egyik bolt tulajdonosával gyűlt meg a bajunk, aki nem volt hajlandó bezárni, ezt a problémát a regionális közegészségügyi hivatallal együttműködve oldottuk. Továbbra is gondjaink vannak a hajléktalanokkal, akik a vasútállomáson és annak környékén részegen zaklatják a lakosokat. A panaszkodó utasoknak többször hangsúlyoztuk, hogy ez a probléma elsősorban a vasúti rendőrség hatáskörébe tartozik” – fejtette ki Tököly. A városi rendőrség dolgozói próbálnak megelőzni mindenfajta rendbontást a vasútállomás környékén. Felhívják az utasokat zaklató hajléktalanok figyelmét a szükséges óvintézkedésekre és az országban kialakult válsághelyzetre.

„A városi rendőrök nem hivatalnokok, mindig is azok közé tartoztak, akik ilyen helyzetben a frontvonalban töltenek be szolgálatot. A városi rendőrök ezzel a veszéllyel tisztában vannak. Megfelelő védőfelszereléssel látta őket el a város vezetése, és fertőtlenítő szerekből sincs hiány. A közeljövőben védőszemüveget is kapnak. Igyekszünk a lehető legjobb munkafeltételeket biztosítani számukra”