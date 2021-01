Vásárúton és Nyárasdon sem kell sorakozni

Vásárúton utcák szerint osztották fel a lakosságot, megadott sorrendben várják az embereket a tesztelésre. Tegnap kezdődött a szűrés a faluban, hétfőig naponta reggel 8-tól délután 5-ig tart nyitva a kultúrházban kialakított mintavételi pont. Azok, akiknek nem a faluban van az állandó lakhelyük, 5-től fél 6-ig teszteltethetik le magukat.

„Szombat délelőtt szinte várakozás nélkül juthattak be az érdeklődők és a teszteredmény is pillanatokon belül megvolt. A helyszínen nyugalom van, rendbontásnak nyoma sincs. A község lakói is együttműködőek, már-már rutinszerűen hajtják végre a stáb utasításait”

– írta az önkormányzat a közösség portálon. Kora délután senki nem várakozott a kultúrház előtt.

Nyárasdon is hasonló volt a helyzet, itt csak a hétvégén tesztelnek, de az őszi szűréshez hasonlóan most is három mintavételi helyet alakítottak ki. Reggel 8-tól este 6-ig a kultúrházban, az alapiskolában és a sportcsarnokban várják a lakosokat.

