Városi díjak rendkívüli személyiségeknek és közösségeknek

Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere beszédében kiemelte, nem véletlenül tartják a városi díjátadót októberben, ilyen módon is szeretnének megemlékezni arról, hogy 1691 októberében Széchenyi György esztergomi érsek kiváltságlevéllel városi rangra emelte Érsekújvárt. Szeptemberi ülésén három Pro Urbe és egy In memoriam díjat hagyott jóvá a testület. Klein Ottokár további tíz személyt, illetve közösséget részesített polgármesteri díjban. Műalkotást és 350 eurós pénzjutalmat, valamint a város pecsétjével ellátott emlékokiratot vett át Katarína Fučíková pedagógus, a kultúra és az oktatás területén végzett fáradhatatlan munkájáért. Pro Urbe díjat kapott továbbá Muzika Tamás az Atlétikai Klubban végzett aktív ténységéért és a város sikeres képviseléséért.A fennállásának 85. évfordulóját ünneplő Érsekújvári Művészeti Alapiskola nevében annak igazgatója, Madarász Veronika vette át a városi díjat. A művészeti alapiskola számos olyan növendékkel büszkélkedhet, aki itthon és külföldön egyaránt helytáll, ilyen módon is öregbítve a város és az intézmény hírnevét. In memoriam Pro Urbe díjat ítélt oda a testület Juraj Meliš akadémiai szobrásznak, akinek számos alkotása látható Érsekújvárban. A csillagászati központnál lévő zöldterületet Juraj Meliš Parknak nevezik el az alkotó emlékére. Polgármesteri díjat kapott az idei év elsőszülöttje Mateo Kopiš. A Széchényi György Baráti Kör javaslatára polgármesteri díjat vett át fáradhatatlan munkájáért Kovalcsik Zoltán ferences szerzetes, akit az érsekújváriak Cirill atyaként ismernek. A díjazottak között volt két érsekújvári munkáltató is, a huszonöt éve működő, főzési technológiák gyártásával foglalkozó Gastro-Hall társaság és az 1999-től nemzetközi és belföldi áruszállítással foglalkozó TPD Transport társaság. Polgármesteri díjat kapott továbbá Jozef Antalík a helyi kórház radiodiagnosztikai osztályának egykori főorvosa, a diagnosztikai központ fejlesztéséért, kiemelkedő hazai és külföldi eredményeiért. Az érsekújvári Marcel Štefánik is a díjazottak között volt. Marcel a Fulbright-program ösztöndíjasa és csaknem egy évtizede a Vöröskereszt és a Vörös Félhold szervezetek genfi székhelyű nemzetközi szövetségének a munkatársa, és a fiatalok képzésével foglalkozik. Pavol Abrhan volt parlamenti képviselő eddigi munkájáért vette át az elismerést, a díjazott már a rendszerváltás előtt zarándoklatokat, keresztény közösségi rendezvényeket szervezett a fiataloknak, és az Igazságtalanul Üldözötteket Védelmező Bizottság tagja volt. Katarína Danková a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének aktív tagjaként vette át a polgármesteri díjat az idősekért végzett sokéves, áldozatos munkájáért. Az ünnepélyes önkormányzati ülés egyik fénypontja volt, amikor színpadra lépett az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet sürgősségi osztályának csaknem teljes csapata, élükön Bartha Róbert főorvossal. Az elismerést a sürgősségi egészségügyi ellátás területén végzett önfeláldozó munkájukért kapták. A díjátadón minden megjutalmazottról bemutatkozó kisfilmet vetítettek le, hogy a közönség még jobban megismerkedhessen eddigi tevékenységükkel. A vendégek között volt Milan Belica megyeelnök és Igor Éder a megyei önkormányzat alelnöke, a műsorban fellépett Veronika Bilová, a Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny operett kategóriájának idei győztese.

Életmentésért díjazták Horváth Józsefet, az udvardi rendőrség dolgozóját, aki tavaly novemberben az érsekújvári Bánya-tónál megmentette barátja életét. József és Péter szokásuk szerint együtt horgásztak a tónál, ám Péternek hirtelen leállt a szíve. A kórház belgyógyászati klinikájának avatott szakembere az eset kapcsán megjegyezte, sok egészségügyi dolgozónak nem sikerült volna ilyen hosszú ideig életben tartani a beteget.