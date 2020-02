Vandálok szórakoznak Párkányban?

Az ismeretlen elkövetők a nagy, 1100 literes hulladékgyűjtő edényeket gyújtották fel. Tíz kuka teljesen ki- és elégett, egy edény pedig megrongálódott, de még tudják használni A kár összértéke 2400 euró, a város emiatt feljelentést tesz az Érsekújvári Járási Ügyészségen. Az első esetben papír- és fémhulladék gyűjtésére alkalmas edényeket pusztítottak el a vandálok, a Kossuth utcában. Másodszor a Szent Imre térre kihelyezett hulladéktároló edény égett ki, február nyolcadikán viszont a Sport utcai hulladékgyűjtőben egy kuka kivételével az összes többi a lángok martaléka lett. Egyéb más eszközben és tárgyban, berendezésben nem történt kár, a tűzoltók a lángokat mindhárom esetben eloltották. Párkány viszont büntetőfeljelentést tesz az ügyben, Eugen Szabó polgármester lapunknak úgy nyilatkozott, az edényeket nemrég vásárolták meg a KOSH vállalattól és a kár jelentős. A városnak ugyanis a hulladékelhordás biztosítása érdekében pótolnia kell az elégett kukákat, 2400 euróért. Kérdésünkre, hogy véletlen-e az utóbbi időben ennyi kukatűz, Eugen Szabó azt mondta, nem akar találgatásokba bocsátkozni, mert időről időre gyakrabban fordulnak elő rendbontások és rongálások Párkányban, bízik benne, hogy alkalmi kicsapongásról van szó. Mostantól viszont sűrűbben ellenőrzik majd a kihelyezett edényeket, ill. azok állapotát.

Mindenesetre gyanús, hogy napok alatt csak a drágább, nagyobb, 1100 literes edények égtek ki. Miként az is, hogy Párkányban eddig még nem űztek sportot kukagyújtogatásból. A városi hivatal szerint, ha a konténereket nem gyújtja fel valaki – valakik, akkor most nem kéne két és fél ezer euróból megint újakat venni, és ezt az összeget más, a szolgáltatások színvonalának emelését segítő eszköz vásárlására is fordíthatták volna.