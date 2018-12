„Vandálok miatt nem üzemel”

A cég nem talált más megoldást a vandálok ellen. Kassán ugyanis már szinte „divat”, hogy szilveszterkor rengeteg automatát megrongálnak, petárdákat raknak beléjük.

„Szeretnénk minimalizálni a károkat, ezért az automatákat lekapcsoljuk, hogy legalább az elektronikai berendezések ne rongálódjanak meg bennük” – közölte a vállalat szóvivője. A cég azt tanácsolja, hogy mindenki gondoskodjon előre buszjegyről, SMS-ben is lehet vásárolni, és ezen a napon kivételesen a buszsofőröktől is lehet venni. Az automatákat január 1-jén fokozatosan kapcsolják be újra.