Valahol egy lány a hangok színskáláján hazatalált

A madárról megtudtuk, messze földön híres az intelligenciája, bármire megtanítható, és olyan érzést kelt az emberben, mintha összekötné a valós, létező világgal és a láthatatlannal. A festészet kapcsán Salgó Viktória elmondta, már egy gimnáziumi díjátadón elhangzott, hogy egyebek mellett fest is. Ekkor gondolkodott el azon, hogy tulajdonképpen ezt a képességét is fejleszthetné, amire később egy bonyolultabb időszakban került sor, mígnem a férjének sikerült meggyőznie arról, hogy valóban tehetséges, értékes műveket alkot. „Az emberi agy, a történelmünk, a nyelvünk narratívákra épül, mi történetekben gondolkodunk. Ha egy realista képet nézünk, el tudjuk mondani, mi történik rajta, kik vannak a képen, ez a tudás nem működik az absztrakt művészetnél. Engem mindig nagyon pozitívan érintettek az absztrakt képek, mert más dolgokat van lehetőségünk megfigyelni rajta, másfajta síkon érzékeljük a világot. Az udvardi találkozón részt vett Berényi Margit, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének egykori elnöke, aki lelkesen szervezte annak idején a versmaratonokat. Ekkor kiadványt is adtak ki gyerekek és fiatalok irodalmi alkotásaiból, meglepetésként felolvasta Viki 16 évesen készült írását. Csémy Éva képzőművész is örömmel üdvözölte a rég nem látott alkotót és megosztotta a közönséggel közös élményeiket. További részletek lapunk nyomtatott számában.