Utcákat újítanak fel Érsekújvárban

A városi hivatal tájékoztatása szerint újraaszfaltozták a T. Vansovej utcát, új útburkolati jelzéseket festettek fel. Újraaszfaltozták a Pozsonyi utat (Bratislavská cesta) és a Szent József temető területén át vezető utat.

Folyik a munka a Dombmenti (Pod kopcom) utca egy részén is. „A régi útburkolatot már eltávolították a T. Vansovej utca második szakaszáról, ahol a szennyvízcsatorna-rendszert is felújítják. A héten a Svätopluk utcában is dolgozott a marógép, és a végéhez közeledik a munka a Hősök terén (Námestie hrdinov) is, ahol a járdát újítják fel" – közölte az önkormányzat.