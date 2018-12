Ünnepi hangolódás a Papp Katalin művészeti alapiskolával

A régmúlt karácsonyok hangulatát szerették volna megidézni ünnepi műsorukkal a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola növendékei és pedagógusai. Szándékukat siker koronázta: a műsor végén a szereplőket a közönség többször is visszatapsolta.

Párkány | A régmúlt karácsonyok hangulatát szerették volna megidézni ünnepi műsorukkal a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola növendékei és pedagógusai. Szándékukat siker koronázta: a műsor végén a szereplőket a közönség többször is visszatapsolta.

„Valahogy úgy vagyunk gyermekkori emlékeinkkel, mint a filmvászon képeivel. Minél távolabbról nézzük őket, annál tisztábbak, annál jobban gyönyörködtetnek. Mikor már az élet delén túl, szemünk látása homályosodik, akkor lelki szemeinkkel kezdünk nézelődni, és mint a karácsonyfa díszeit ezüst- és aranyfüsttel, úgy vonogatjuk be gyermekkori emlékeinket a képzelődés aranyszínű szálaival” – mondta köszöntőjében Papp Katalin igazgató, aki úgy véli, a gyerekek nem azt csinálják, amit mondanak, hanem azt, amit mutatnak nekik. „Ezért fontos, hogy jó példával járjunk elöl, és megmutassuk nekik, hogy a legszebb ajándék az együtt töltött idő és az egymásra figyelés” – tette hozzá.

A műsort a táncosok Csajkovszkij Diótörőjének részletével nyitották meg. A folytatásban a zongoristák, a vonószenekar, a fuvolások és gitárosok játékában gyönyörködhetett a közönség. A Rómeó és Júlia című musical főcímdala mellett elhangzottak klasszikus magyar (Hull a pelyhes, Mennyből az angyal) és angol (Last Christmas) karácsonyi dalok is. Ňaňo Nimród dobshow-val és a kiskórussal kísért szólóját a közönség lelkes tapssal jutalmazta. A gyerekkórus mellett fellépett az iskola DaLeRaMa formációja is. Előbbi Esterházy Dormi Jesusát és Gryllus Vilmos Fehér karácsonyát, utóbbi a Bobby Helms Jingle bell rock című szerzeményét adta elő. A gála egyik meghatározó produkciója a népi zenekar előadása volt, amely régi magyar karácsonyi dalokat adott elő. Őket a színpadon a Stilla Pectus követte. A finálé szólóját az iskola egykori növendéke, Lajos Sándor énekelte.