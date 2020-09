Újranyílt a komáromi Európa szálló

A régi-új Európa Hotel voltaképpen egy épületkomplexum, amelynek külön-külön részlegei vannak. A napokban a Fabrica22 elnevezésű étterem vált látogathatóvá, valamint a Caffe Europa kávézó, amelynek kültéri része is van. Emellett a kapuit Game World névre keresztelt kaszinó is megnyitja még a héten, amely a tulajdonosok korábban is hangoztatott szándéka szerint a térségben központi szerepet fog betölteni. Ez például azt jelenti, hogy nemzetközi pókerversenyek rendezését is tervezik, valamint a szolgáltatások terén magas színvonalat szeretnének biztosítani.

Az ingatlant 2019 elején vette meg a magyarországi és szlovákiai tulajdonosok kezén levő Europa Capital társaság bő 500 ezer euróért azzal a céllal, hogy több mint 3 millió euróból új életet leheljen a szebb napokat is megélt, még a 60-as években emelt épületbe, amelynek rossz állapota miatt többször felemelték a szavukat a helyi lakosok is. A felújított beltereket olyan építészti elemekkel látták el, amelyek a város hajóiparára emlékeztetnek – egyébként pedig a társaság marketingje „közös örökségünknek“ nevezik az évtizedekig fontos komáromi szórakozóhelynek számító épületet.

Az épület alagsorában 20 parkolóhely jött létre, a társaság ezen felül bérbe vette az épület előtti parkolót is, valamint az út túlsó felén található parkolóhelyek és buszleállósáv felújítását is elvégezték.

Az épületkomplexumhoz tartozó 25-25 szobából álló szállodai rész még nem működik, megnyitását 2021-re tervezik.