Újra a Galandiáról vitáztak Galántán

A jövő év elejétől ügyvezető igazgató nélkül marad az évek óta zárva tartó termálfürdő. Takáč Zsolt előző alpolgármester és igazgató ősszel bejelentette, bizalomvesztés miatt távozik a posztról. A polgármester Vladimír Danko önkormányzati képviselőt jelölte a tisztségre. Danko, aki Paška csapatából került be a képviselő-testületbe, a polgármester szerint szakmailag felkészült és alkalmas a funkció betöltésére. Miroslav Psota alpolgármester felvázolta, hogy a képviselő elfogadta a polgármester felkérését, jelölését a testületnek is jóvá kell hagynia, ezután Paška a közgyűlés keretében kinevezi az új igazgatót. Takáč korábban lapunknak azt mondta, átlátható pályázattal kellene kiválasztani az új ügyvezetőt. „Az ügyvezető igazgatónak nemcsak bábunak kellene lennie, hanem menedzsernek, aki otthon van a gasztronómiában, a marketingben és előkészítené a fürdő megnyitását” – véli Takáč. Az ülésen hozzátette, a képviselők csak a programból értesültek Danko jelöléséről. A képviselő-testület nem volt egységes a kérdésben, volt, aki a nyilvános pályázat mellett érvelt, más azt mondta, esélyt kellene adni a képviselőnek. A titkos szavazás eredménye is ezt tükrözte, a tizenhat jelenlévő képviselő közül nyolcan támogatták a kinevezését, négyen tartózkodtak, négyen pedig ellene voksoltak. Paška az eredmény kihirdetése után azt mondta, új megoldást keresnek.

Nemcsak a vezérigazgató kinevezése miatt tárgyaltak a Galandiáról. A határozatok ellenőrzésekor az alpolgármester felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az életveszélyesnek minősített fürdő épületének szanálást végző cég további 22 ezer eurót kér a termálfürdő csúszdáinak projektálásáért. Takáč Zsolt élesen bírálta a város vezetését, mert szerinte elkerülhető lett volna a helyzet. A városnak 2019 végéig ki kell nyitnia az Európai Unió támogatásából épült termálközpontot. Ha nem készül el a határidőre a fürdő, akkor vissza kell fizetniük a több millió euró értékű dotációt.