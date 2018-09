Újabb nem az eprestetői uránkitermelésre

Eprestető | Nem sikerült meggyőznie a kormányt a Ludovika Energy vállalatnak arról, hogy engedélyt kapjon arra, hogy a Kassához közeli Eprestetőn, a védett területen végezzen kutatást.

Sólymos László környezetvédelmi miniszter augusztus 22-én hagyta jóvá a tárca áprilisi döntését. A vállalat pert indított az ügyben.

A Ludovika Energy 2005 és 2015 között foglakozott az eprestetői terület kutatásával és felmérésével, de mivel a minisztérium nem volt hajlandó meghosszabbítani az engedélyt, a vállalat pert indított a környezetvédelmi tárca ellen. Mindezek mellett a Ludovika Energy egy másik védett terület felmérését is kérvényezte, ahol később olyan ásványokat is bányászhattak volna, amelyekből ipari acéltermékeket állíthattak volna elő, de később kiderült, hogy a területen egy védett uránlelőhely is van. Sólymos László augusztusi döntéséről Ladislav Rovinský kassai aktivista, Kassa megyei képviselő, a Szlovák Természetvédelmi Egyesület – Kassa 2013 (Slovenský zväz ochrany prírody – ZO Košice 2013) alapszervezetének tagja hívta fel szerkesztőségünk figyelmét azzal a megjegyzéssel, hogy ez volt a Ludovika Energy harmadik olyan sikertelen próbálkozása, mellyel utat akartak törni a uránbányászat beindításához. „Sajnos, a vállalat valószínűleg továbbra is arra fog törekedni, hogy kiskapukat találjon a törvényben, és mindenáron be akarja indítani az eprestetői uránbányászatot, illetve el akarja érni, hogy megkapják az egymillió eurós kártérítést” – közölte lapunkkal Rovinský.

A Ludovika Energy először 2005 elején szerezte meg a geológiai uránfelméréshez szükséges engedélyeket, tíz év alatt 22 millió eurós invesztícióról beszéltek. Az uránbányászat és az uránkitermelés ellen nemcsak az aktivisták, hanem a helyi lakosok és a környező települések önkormányzatai is tiltakoztak.

A Legfelsőbb Bíróság 2017 novemberében végleg nemet mondott a térségben folyó felmérésekre és a tervezett uránbányászatra, de a pereskedés még évekig elhúzódhat.