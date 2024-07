Újabb fejlesztéseket avattak Párkányban

Nyitra megye elnökének, a Szövetség Nyitra megyei frakciója tagjainak, rendelőintézeti és kórházigazgatóknak a jelenlétében adták át ünnepélyes keretek közt július 23-án délután a megye alá tartozó Párkányi Rendelőintézet legújabb fejlesztéseit. A megyei forrásból, 280 ezer euró értékben megvalósult beruházás keretében korszerűsítették és felújították az intézmény főbejáratát, előcsarnokát, a bejáratnál található gyógyszertár első traktusát és egy vadonatúj liftet is beszereltek az épületbe. Branislav Becík, Nyitra megye elnöke az avatóünnepségen hangsúlyozta, hogy ezzel a beruházással is az egészségügyi ellátás színvonalát és a kezelésekhez szükséges méltó körülményeket szeretnék biztosítani, a kerület peremvidékein élők számára is. Vitkó Andrea, a Szövetség képviselője párkányi lakosként azt emelte ki, negyvenkilenc év után a poliklinika épülete is megújul és a páciensek komfortját is erősítve végre XXI. századi szinten fogadják a régió betegeit. Vitkó hozzátette, ez a hosszú távú fejlesztések első szakasza, a korszerűsítést és az egyes részlegek fejlesztését megyeszinten is szorgalmazzák, a továbbiakban is. Az ünnepség keretében Czékus András, a rendelőintézet igazgatója együttműködési nyilatkozatot írt alá az érsekújvári egyetemi kórház igazgatójával, Mikuláš Blaškoval.