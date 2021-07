Új kukásautót vesz a párkányi önkormányzat

Csökkentették a KSOH cég alaptőkéjét, döntöttek a város kontokorens hitelének megújításáról és egy új hulladékbegyűjtő autó megvásárlásáról is – kedden tartották meg az önkormányzat júniusi ülését. A képviselői interpellációk keretében Gabriel Szalatnyai arra kérdezett rá, mikor kezdik el gyűjteni a szeparált konyhai hulladékot azokból a háztartásokból, amelyeket még nem értesített a városháza. Eugen Szabó polgármester elmondta, azokat, akiket most nem értesítettek és akik nem kaptak kezdőcsomagot a gyűjtéshez, az utolsó negyedévben kapcsolják be a gyűjtésbe. Szabó szerint jobbnak tartották, hogy két fázisban szervezzék meg a gyűjtést, mert így menet közben ki tudják küszöbölni a hibákat, hiányosságokat, továbbá a gyűjtés hatékonyságát is mérni tudják. Július elsejétől egyelőre 2700 háztartásból gyűjtik a konyhai hulladékot, 24 ponton helyeznek ki központi konténereket erre a célra. Fekete László képviselő (MKP) felszólalásában rengeteg párkányi utcát sorolt fel, kérve a városháza illetékes szakosztályát, hogy a legközelebbi ülésig készítsen egy akciótervet, pontosan mikor fogják az utcákban a járdaszakaszokat, parkolórészeket felújítani. Fekete szerint sok helyen balesetveszélyes, használhatatlan állapotban vannak, felújításuk nem halogatható tovább. A képviselő a Sobieski utcai járdák rendezését is sürgette, mondván, az ottani lakóparkba már költöznek be az emberek, de a járdák kiépítésével a város mintha elkésett volna. A polgármester tisztában van vele, hogy rengeteg járdaszakasz nincs még rendbe téve, de épp most kezdték el a Jesenský utcai rész felújítását, ráadásul évente csak annyit tudnak felújítani, amennyit a költségvetés enged.

Locsolni vagy nem?

Simon Ferenc (Híd) arról érdeklődött, vajon a nyári hőségben fogják-e locsolni az utcákat. Mint kiderült, Párkánynak van locsolókocsija, de nem biztos, hogy bevetik, mert extrém forróságban a környezet hűtése nem hatékony. Csepregi Zoltán független képviselő szerint egyáltalán nem kellene locsolni, energiatakarékossági és költségkímélő szempontok miatt sem, mert sokkal többe kerül, mint amekkora pozitív hatása van. Fekete László (MKP) képviselő szerint viszont igenis locsolni kell, mert az kellemes klímát teremt a közterületeken. Fekete szerint már az alapiskolás fizikapéldákban is ki lehet számolni, hogy egy köbméter víz mekkora hőt von el a környezetből. Szerinte megéri így is hűteni az utcákat.

Új kukásautó

A képviselő-testület döntött a város kontokorens hitelkeretének a megújításáról – idén afféle biztonsági keretként félmilliós banki hitelkeretet hagyott jóvá az önkormányzat a folyó kiadásokra. Az ülésen elhangzott, Párkány anyagi helyzete kiegyensúlyozott és biztos, ez a hitelkeret csak tartalékot jelent, ki sem szokták meríteni. Döntöttek arról is, hogy új kukásautót vesznek a városi műszaki szolgáltató részére, 154 ezer euró értékben, rendkívül kedvező, fix kamatozású bankkölcsönből. Az új hulladékbegyűjtő autó korszerű szortírozóval és ürítőrendszerrel ellátott, környezetvédelem és üzemanyag-felhasználás szempontjából is jobb és hatékonyabb, mint az eddigi kukáskocsik. Párkány megkapta azt a 12 ezer eurót, amit a Környezetvédelmi Alap utalt át, de még nem döntöttek arról, hogy ezt az összeget újabb, zárható hulladékgyűjtő szigetek kialakítására szánják-e vagy pedig a szeparált konyhai hulladék rendszerére használják fel. Fekete László (MKP) képviselő felvetette, hogy a tavalyi év költségvetési többletét, 58 ezer eurót csoportosítsák át a karbantartási, felújítási alapba. Ha ezt az őszi ülésen megszavazzák, akkor ebből a pénzből járdákat lehet rendbe tenni, de ehhez költségvetés-módosítás kell. A testület megszavazta azt is, hogy a KOSIH cég vagyonát 298 ezer euróról 140 ezer euróra csökkentsék.

Később szavaznak

Az önkormányzati ülésen döntöttek arról is, hogy Párkány csatlakozik a Nyitra–Európa Kulturális Fővárosa 2026 – programhoz, ez nem jár kiadásokkal,viszont Párkány tud kulturális és infrastrukturális hátteret kínálni hozzá, ráadásul pályázati pénzeket is szerezhet így. Elhangzott az is, hogy a kulturális bizottság ülésén Ján Oravec néhai polgármestert és Gelle Péter élsportolót javasolták az idei Pro Urbe díjra. A javaslat ellen senki nem emelt kifogást, viszont Párkány szeptemberben nagyszabású ünnepségre készül a Mária Valéria híd újjáépítésének 20. évfordulója alkalmából. Akkor adnák át a díjakat is. Ezért erről és a Pro Urbe díjakról még tárgyalni fognak augusztus végén, szeptember elején.