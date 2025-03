Új közösségi ház épülhet Bősön; a bérlőknek mégis menniük kell a Szolgáltatások Házából

Rendhagyó helyszínen ülésezett Bős önkormányzata. A Komensky utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda egyik új épületszárnyában tartott plénumon megegyeztek az újonnan bevezetendő gondozási díjról, az Amade park használatáról és a március végéig még városi tulajdonban lévő Szolgáltatások Házáról is egyeztettek. Akkor még az önkormányzat is úgy tudta, hogy mindazok számára, akik eddig helyiséget béreltek ott, a felújítást követően is adott lesz ez a lehetőség. A jelenleg kétszintes, egy emeletes Szolgáltatások Házából a jövőben társasház lesz, a földszinten új üzlethelyiségeket, felette pedig összesen három szinten lakásokat alakítanak majd ki, melyeket értékesítenek.

Átépítés alatt a régi községháza

Fenes Iván polgármester a képviselő-testületi ülésen elmondta, hogy az első emeleten található 28 éve működő Kyokushin Karate Oyama Dojo, akik már két éve foglalkoztak itt tanítványaikkal, új helyre kerül.

A karate klub a régi községháza épületébe költözhet, ahol már elkezdődtek a felújítási munkálatok. Ez egy hónap múlva elkészül. Ehhez szeretnénk még hozzáépíteni egy másik épületet. Közben a könyvtár is visszaköltözött a kultúrházba, amire vágtunk egy ablakot és szigeteltük is. Megegyeztünk abban is, hogy a jelenlegi bérlők közül senkinek nem kell távoznia. Az eddig emeleten lévő üzletek a felszabadult földszinti helyiségek közül választhatnak

– tájékoztatott a testületi ülésen a polgármester.