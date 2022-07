Új közösségi hely a nyugdíjasoknak Bősön

Két terasz is tartozik a klubhelyiséghez (fotó: Fenes Iván közösségi oldala)

A 70 fő befogadására is kényelmesen alkalmas helyiség már berendezett és két külső terasszal is rendelkezik, melyeket ugyancsak igény szerint használhatják. A város tulajdonában lévő épületrész jelenleg bérlő híján gazdátlan volt. A nyugdíjasokkal karöltve és a részleteket egyeztetve előkészítették a termet, kifestettek és a bútorok is többnyire mind a helyükön maradtak.

70 fő befogadására is alkalmas (fotó: Fenes Iván közösségi oldala)

„Örülök neki, hogy a Nyugdíjas Klub ide költözhetett, ugyanis korábban én magam béreltem 27 éven keresztül, borozóként üzemeltettük, de nagy sajnálatomra a Covid miatt abba kellett hagynunk. Mellette tőszomszédságban az Egészségkárosultak Klubja található, így most ez a két szervezet fizikailag is közelebb kerülhetett egymáshoz. Az épület akadálymentes, valamint egy nagyon szép környezetben van a Csiliz-patak partján”

– mondta Fenes Iván, Bős polgármestere.