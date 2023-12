Új kezelője lesz januártól a komáromi katolikus temetőnek

A távozó kezelővel több vitás kérdése is akadt az egyháznak, ezért előfordulhatnak olyan kellemetlenségek, amelyek miatt a hozzátartozók türelmét kérik. Az új szervezet igyekszik mihamarabb rendezni a körülményeket, és szeretnék fokozatosan javítani a temetőn belüli állapotokat is. A temetőn belül is elérhetőek lesznek, de a korábbi szolgáltató távozása miatt ebben előfordulhat fennakadás. Az esetleges kérdésekkel munkaidőben Denisa Kajanovát kereshetik a polgárok a 0915-545-040-s telefonszámon. A többi temető kezelője változatlan, a református, az evangélikus és a zsidó temetők ugyancsak az egyházak tulajdonában van, kezelőjük pedig Ryšavý Boldizsár. Az őrsújfalui, gadóci, kavai és cserháti temetők az önkormányzathoz tartoznak és ezekről a temetőkről Komárom város gondoskodik. (önkormányzat)