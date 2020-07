Új hulladékkezelő cég jön létre Párkányban

Az önkormányzati ülésen a képviselők megvitatták és jóváhagyták Párkány koronavírus miatt módosított idei költségvetését, és megszavazták, hogy a város 200 ezer euróról 500 ezer euróra növelje a rendelkezésére álló kontokorens, vagyis áthidaló hitelkeretet. Komoly vita folyt az ülésen a főellenőr jelentéséről is, amelyben összefoglalta a KSOH cég gazdálkodásában kimutatott hiányosságokat és szabálytalanságokat. A főellenőr majdnem 1500 számlát nézett át, és az ülésen elmondta, rengeteg számlával minimum formai gond volt, tulajdonképpen a számláknak csak a harmada bizonyult helyesnek. Csepregi Zoltán és Gabriel Szalatnyai képviselők ezzel kapcsolatban ismét felvetették a büntetőfeljelentés lehetőségét, erre Eugen Szabó polgármester és a város jogásza úgy reagáltak, mindez nem marad következmények nélkül, de ilyen feljelentés megtételéhez további alapos elemzések szükségesek. Párkány erről is tárgyalni fog az NHSZ Tatabánya céggel. A képviselő-testület tudomásul vette a főellenőr jelentését.

Új városi cég alakul

A testület arról is határozott, hogy a saját tulajdonú KSOH helyett egy vadonatúj, saját, járulékos költségvetésű hulladékkezelő céget alapít Párkány, amely a közhasznú feladatai ellátása mellett vállalkozói tevékenységet is folytat majd. Az új vállalat Műszaki Szolgáltatások Párkány – TSM Štúrovo néven indul. Egyúttal jóváhagyták az új cég igazgatójának kinevezését is, Varga Károly közgazdász személyében, aki július elsejétől tölti be a tisztséget, a megbízása öt évre szól.

Aktuális kérdések

Klačan Terézia, a város főellenőre 30 évnyi szolgálat után augusztus 12-ével távozik posztjáról, épp ezért az önkormányzati ülésen a főellenőri pályázat meghirdetéséről döntöttek, és az új főellenőr személyéről a következő, augusztus 11-ei ülésen tárgyalnak.

Az önkormányzati ülésen a képviselők jóváhagyták a Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató részére a szolgalmi jogot és a telekvételt az új szociális bérlakások transzformátorállomásának építésével kapcsolatban, valamint arról is döntöttek, hogy mérsékelik a szabadidőközpont által kiadott helyiségek, illetve az Enerbyt által kiadott helyiségek bérleti díjait. Az is elhangzott, hogy az állomásról a gyár felé vezető út mentén újabb benzinkutat épít egy befektető cég.

Az ülésen bemutatták az Ady Endre Alapiskola új igazgatóját, Bacsó Pétert, és elbúcsúztak Fodor Zsuzsa igazgatónőtől, aki nyugdíjba vonul. A párkányi önkormányzat legközelebb augusztus 11-én ül össze.