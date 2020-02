Új helyre költözött Komáromban az Artis Centrum

Az új helyszínen összesen 10 felújított és a kezelésekhez szabott teremben tudják fogadni klienseiket a központ munkatársai. „Az a célunk, hogy ez egy olyan színvonalú intézményközpont legyen, ahova szívesen jönnek a szülők” – mondja Barthalos Réka társtulajdonos az Új Szónak. Beszámolója szerint a korábbi belvárosi helyszínt egyszerűen kinőtték, mivel folyamatosan növekszik a fejlesztésekre és terápiákra vonatkozó igény. A párkányi és komáromi fejlesztő központ jelenleg összesen kb.250-270 fővel, ill. családdal foglalkozik. Az Artis Centrum tevékenységei közé tartozik még a felnőttek képességfejlesztése és nevelése, valamint a normál fejlődésmenetű, valamint tehetséges gyermekek tehetséggondozása is. Több olyan terápiás módszert kínálnak, amelyek csak néhány helyen vehetők igénybe Szlovákiában, de például a világhírű Pető-módszert csak ők alkalmazzák az országban. Idén nyáron intenzív fejlesztési heteket fognak tartani a komáromi és a párkányi központjaikban.

Folyamatos fejlődés

Melecski Júlia társtulajdonos szerint a távlati terveikben szerepel egy Léva vagy Ipolyság környéki központ megnyitása is. A terápiakínálatot, a szakmai gárdát és az eszközparkot folyamatosan bővítik. 14 szakemberük van, akik közül mindenkinek megvan a maga területe életkor és diagnózis alapján. Kidolgoztak egy „rotációs” rendszert az intézményen belül, amelynek köszönhetően az adott egyénnél gyorsan megtalálhatják a megfelelő kezelési módokat – ezen felül pedig viszonylag gyorsan, 1-2 hét alatt tudnak időpontokat adni a jelentkezőknek akár egyéni, akár csoportos kezelésekre. Zömmel ugyan magyar családokkal kerülnek kapcsolatba, a klienskörük bő 5 %-a viszont részben vagy teljesen szlovák anyanyelvű.

A központban úgy látják, már sok szülő önmagától, tudatosan fordul hozzájuk, ami főleg azért jó, mert pl. a fejlődési problémák kezelését jobb minél előbb elkezdeni.

Együttműködések

Az Artis Centrum munkatársai közül többen is a Semmelweis Egyetem Pető András Karán végeztek. A Kar éves szlovákiai intenzív kezeléseire a saját klienskörükből is szoktak küldeni személyeket. Van azonban élő kapcsolatuk a szlovákiai szakmával is. Az autistákkal foglalkozó pozsonyi Andreas Központból már rendszeresen küldenek hozzájuk klienseket.

Fenntartás és támogatás

Ahhoz, hogy a polgári társulásként működő Artis Centrum leszerződjön a szlovák egészségbiztosítókkal, túl sok jogi követelménynek kéne megfelelniük. Emiatt más módokon próbálnak segíteni a hozzájuk forduló szülőknek, pl. támogatói pályázatokat ajánlanak a figyelmükbe, ugyanakkor a szolgáltatásaik árjegyzéket is igyekeznek pénztárcakímélővé formálni. A nemrég lezajlott Felvidéki Vállakozók Bálján a tombolából befolyt összeget is a családok támogatására fordítják, valamint nemsokára létrehoznak egy alapítványt is, amelyen keresztül az adományozók az Artis Centrum munktársai által kezelt konkrét családokat tudnak majd támogatni. Az adó 2%-ából befolyó összeget pedig, ahogyan a pályázatokból elnyert összegek jelentős részét is, terápiás eszközök vásárlására fordítják.