Új fesztivállal bővül a Komáromi Napok rendezvénysorozat

Legnagyobb közös ünnepére készül Észak- és Dél-Komárom: április 26-ai kezdettel már 28. alkalommal rendezik meg a Komáromi Napokat a Duna mindkét partján, amely idén Dél-Komáromban az ErődFeszttel egészül ki.

Molnár Attila Dél-Komárom és Keszegh Béla Észak-Komárom polgármestere, valamint Vizeli Csaba, a dél-komáromi programok szervezését bonyolító Monostori erőd igazgatója jelképes helyen, a Monostori erőd Dunai bástyája előtti pontonhídon tartott sajtótájékoztatót, ahonnan jól látható mind az épülő új Duna-híd, mind az Erzsébet híd. „Több, mint negyedszázada emlékezünk közösen a város történetének egyik legfontosabb eseményére, az 1849. április 26-ai győztes csatára, amikor is az egyesítetett haderők sikerrel tartóztatták fel a sokszoros túlerőben lévő császári csapatok ostromát – emlékeztetett rá Molnár Attila. – Ez a nap, április 26-a, a város napja is egyben, hivatalosan minden évben ekkor indul a Komáromi Napok rendezvénysorozat, amely számunkra az összetartozást, a barátságot, a példamutatást, a hagyományokhoz való ragaszkodást is jelenti.” Keszegh Béla úgy fogalmazott: ez az eseménysorozat jó példázza az együttgondolkodást, amely nemcsak kulturális téren nyilvánul meg, hanem egyre inkább gazdasági téren is. „Épülő, fejlődő, tiszta Komáromot akarunk, ennek a jegyében a szolgáltatók a Komáromi Napok idején kizárólag környezetbarát eszközöket használhatnak és a szelektív hulladékgyűjtésre is figyelünk” – tette hozzá Keszegh Béla.

Dél-Komáromban fellép többek között az Edda, Vincze Lilla, a Piramis, Kowalsky Meg a Vega, a Neoton Família, Észak-Komáromban a Bikini, az Ismerős Arcok, a Margaret Island, a Phoenix RT, Peter Cmorík és a Hodek band. A Monostori erőd falai közt rendezik meg április 29. és május 1. között az első ErődFesztet, olyan sztárokkal, mint a Tankcsapda, Király Linda és Király Viktor, Rúzsa Magdi, Majka vagy a Halott Pénz. Ezzel egy időben, április 30. és május 4. között zajlik a Mediawave filmfesztivál is a Monostori erődben. Észak-Komáromban május elsején ismét megnyitják az Öregvár kapuit, ahol családi programok tucatja várja a látogatókat. Ismét lesz Borutca és Kézművesek utcája, kötélhúzás az Erzsébet hídon és sok más, jól bevált szórakoztató, kulturális, valamint sportesemény. A részletes programot tartalmazó műsorfüzetet jövő héten juttatják el valamennyi komáromi háztartásba.

45. évfolyamához érkezett a két Komárom közti, nagy népszerűségnek örvendő nemzetközi utcai futóverseny, ami elválaszthatatlan részét képezi a Komáromi Napoknak és idén április 28-án tartják. A versenyt családi, junior és felnőtt kategóriákban rendezik, 5,5 és 10 kilométeres távon. Érdekessége, hogy idén az útvonal már mindkét városban keresztülhalad egy-egy történelmi helyszínen, azaz az Újváron és az Igmándi erődön. Ezúttal a rajt Észak-Komáromban, a városi sportcsarnoknál, a cél Dél-Komáromban, a Jókai ligetben lesz.