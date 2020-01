Új épületrésszel bővül a zselízi magyar alapiskola

Új épületrész, új bejárat, új tornatermi zuhanyzók, kabinet és szertár – egyebek mellett ez is szerepel a Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola idei fejlesztési-felújítási terveiben. Az iskolaudvar felújítására további 50 ezer eurót hagyott jóvá a város önkormányzata.

Zselíz | Új épületrész, új bejárat, új tornatermi zuhanyzók, kabinet és szertár – egyebek mellett ez is szerepel a Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola idei fejlesztési-felújítási terveiben. Az iskolaudvar felújítására további 50 ezer eurót hagyott jóvá a város önkormányzata.

Az iskolaépület tetőszerkezetének teljes felújítását decemberben fejezték be, erre az önkormányzat 342 ezer eurót különített el a város költségvetéséből. Ugyanakkor a képviselőtestület 120 ezer eurót hagyott jóvá egy új épületrész kialakítására, amely az iskola belső udvar felőli részéhez csatlakozik.

Folytatódik a munka

„Az épület új, tágasabb, akadálymentes bejáratot kap. A tornaterem új zuhanyzókkal, öltözőkkel, kabinettel és szertárral bővül. Az alsó folyosón áthelyezzük és felújítjuk a szociális helyiségeket? – tájékoztatta lapunkat Máté Anikó igazgatónő. Az új épületrész alapozását már tavaly ősszel elvégezték, a tervek szerint tavasszal folytatják az építkezést, ősszel pedig már a tanulók is birtokba vehetik az új létesítményt.

Felújítják a közös udvart

Az önkormányzat további 50 ezer eurót szavazott meg az udvar korszerűsítésére is, bekötőutat és járdákat alakítanak ki, tesznek rendbe ebből az összegből.

Az udvar felújítására nagy szükség van, mert az alapiskola közvetlen szomszédságában található a Mózeskosár bölcsőde és a Cimbora óvoda épülete – ez utóbbit a magyar kormány támogatásából újították fel, közel 1 millió euró értékben. Az udvart a három intézmény közösen használja. Ugyanitt, az iskolaudvarban van a helyiek által csak T-18-asnak nevezett városi sportcsarnok is, amelynek a felújításán már dolgoznak, és a tervek szerint nagyszabású kulturális rendezvényekre is használni fogják. A tornacsarnok felújításába az épület hőszigetelése, az ajtók, ablakok cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése is beletartozik. A rekonstrukció összértéke több mint nyolcszázezer euró.