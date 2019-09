Ügyfélbarát adminisztráció

A városi hivatal tervét az új hivatalvezető, Denisa Kováčová márciusi érkezése után indította el, nyárra szereztek elegendő tapasztalatot, valamint lakossági visszajelzést.

Szeptember 1-jétől megváltozott a hivatal nyitvatartási ideje. A központi ügyfélkapu és a pénztárak is egész nap folyamatosan fogadják a polgárokat. A központi irodában péntek délután kettőig lehet ügyeket intézni. Az anyakönyvi és az építészeti hivatal minden nap elérhető.

Bevezették a hivatali szolgáltatás értékelésének lehetőségét is. Az ügyintézés után egy nyomtatványt kitöltve mondhatnak véleményt a lakosok a tapasztalataikról. Pár hét elteltével összegezik az első visszajelzéseket. Több mint 50 nyomtatványt kétnyelvűsítettek, amelyek a város honlapján magyar nyelven is elérhetők. A dokumentumokat aktív kérvények formájában dolgozták fel, amelyek letöltésével gyorsabban és könnyen kitölthető a beadvány. Az anyakönyvi hivatalban az IOMO rendszeren kikérhető az erkölcsi bizonyítvány, a tulajdonlap és a cégjegyzék is. Az internetes felületek modernizációjához kapcsolódik az is, hogy előkészítik a város új, a kornak megfelelő weboldalát.

A városi hivatalban többfajta tájékoztató anyagot helyeztek ki több nyelven. A városról szóló információkon túl lehetőség van tájékozódni jogi kérdésekkel kapcsolatban, de előnyös lakáskölcsönökről is.

A városi hivatal átszervezi a kintlevőségek behajtását is. Végrehajtó helyett a hivatal végzi ezt a feladatot, több módja lesz annak is, hogy a lakosok tudomást szerezzenek esetleges elmaradásukról.

Az intézkedések része a környezettudatos és állatbarát gondolkodás is. A szelektív hulladékgyűjtésen túl a vízautomatákba komposztálható poharak, a tárgyalókba üvegben felszolgált víz, az ülésekre kerámia kávéscsészék kerültek. A központi iroda előtt itatók várják a kutyájukkal érkező lakosokat. A hivatalban környezetbarát zacskó is kérhető díjmentesen a kutyapiszok eltakarítására.

Az újítások az önkormányzat szerint többletterhet is jelentenek, de nem feltétlenül minden esetben. A kétnyelvűség bővítése, a kutya- és környezetbarát megoldások például igényelnek ugyan némi többletenergiát, azonban ezeket a szolgáltatásokat egy modern hivatal részének tekintik.