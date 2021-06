Ugrálójárda készült Dunaszerdahelyen

Színes vonalak, kockák, állatok, számozott mezők díszítik a szabadidőpark járdáit. Gyereknapon nagy örömmel vették birtokukba a ugráló járdát a gyerkőcök.

Győry Attila vállalkozó több európai városban látott már hasonló kezdeményezést, ezt hozta el Dunaszerdahelyre. „Minimális befektetés mellett nagyszerű játéklehetőséget kínál a gyerekeknek. Különböző motívumok díszítik, amelyek a feladatokat is jelölik a gyerekeknek, de már önálló életre kelt a játék” – közölte Győry Attila utalva arra, hogy a gyerekek saját szabályok szerint játszanak a járdán.



A. Szabó László alpolgármester is támogatta a tervet. Hangsúlyozta, hogy nemcsak az önfeledt szórakozás, hanem a szellemi fejlődés szempontjából is hasznos az új játék. „Pedagógusként is örülök neki, mivel ugyan gyerekjátéknak tűnik, de fejlesztő is, amit már római katonák kiképzésében is alkalmaztak. Fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket, a térbeli tájékozódást, vagyis sok-sok olyan dolgot, amire a mindennapok során szükség van, de a memóriát, koncentrációt és kreativitást” – mutatott rá az alpolgármester.



A színes rajzokat a Művészeti Alapiskola csapata álmodta meg, és készítette el. Ferdics Béla, az alapiskola oktatója elmondta, a tervezésnél odafigyeltek arra, hogy ne ismétlődjenek a motívumok. Először az elképzelés alapján készült rajzot festették fel a járdára az alapiskola diákjai, majd kiszínezték az ábrákat. A járdán az itteni életvilág jellegzetes tagjai is megjelennek, nem hiányozhat róla a béka, de gyíkok, szarvasbogár és bodobács is díszíti.



A gyerekek örömmel ismerkedtek meg az új játéklehetőséggel. „Nagyon tetszik, és örülök annak, hogy kint játszhatunk” – mondta egy kislány. Kicsik és nagyok együtt élvezték az elronthatatlan játék örömeit. Családi kikapcsolódásra is alkalmas a járda, Győry Attila rámutatott, hogy a szülők a közeli padokról is szemmel tarthatják a gyerekeket, akik ugrálás közben azt is megtanulhatják, hogy hogyan kell elszámolni 100-ig.