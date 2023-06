Tűzoltókkal telt meg Somorja városa

Szombaton délután a Gazdasoron felvonultak a kiállításra érkezett hagyományőrző önkéntes tűzoltó egyesületek. A korabeli, sokszor 100 évesnél is öregebb tűzoltóautók, lajtos kocsik bemutatása nagy sikert aratott. Különféle tűzvédelmi technikát, gőzfecskendőt, szivattyút és létrát hoztak magukkal az egyesületek. A történelmi régiségeket, az elmúlt évekhez hasonlóan, a városközpontban, illetve a Korona udvarában lehetett megtekinteni. Ürge Lajos főszervezővel, a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület (SÖTT) volt parancsnokával és Kocsis Sándorral, a SÖTT jelenlegi elnökével még csütörtökön találkoztunk a tűzoltó-állomáson, ahol akkor már nagyban folytak az előkészületek. „2012-ben egy létrával kezdődött, most pedig rekordkísérletre készülünk. Somorján ez a hétvége a tűzoltókról szól, 250 vendéget szállásolunk el a városban. El kell mondani, Somorja városa sokat segített és segít a SÖTT-nek, maga a tűzoltószertár is a város tulajdona. Az önkéntes tűzoltó testületen kívül itt székelnek a hivatásos tűzoltók is. A kiállítás ötlete 2011-re nyúlik vissza, akkor újítottuk fel a tűzoltószertárt és akkor vásároltunk árvízvédelmi technikát is. Ugyanabban az évben a morvaországi Uherský Brodban tettünk látogatást. Az ottani tűzoltó testület vezetőségével egy közös európai uniós projekt lehetőségéről tárgyaltunk. Ott láttuk meg az egyik garázsban, az 1900-as évek elejéről származó fecskendőt, majd jött az ötlet, hogy el kellene hozni Somorjára ezt a műszaki ritkaságot és megmutatni a somorjaiaknak. A következő évben, 2012-ben szerveztük meg az első kiállítást, itt a tűzoltószertár udvarán. Gondban voltunk, hogy Somorja mit fog kiállítani, hiszen akkor nekünk csak egy csölösztői fecskendőnk és egy 135 éves összetörött létránk volt. A létrát felújítottuk és azóta folyamatosan gyarapodik az állományunk. Az évek során több kocsit és kézi fecskendőt, létrát, lajtos kocsit és egyéb felszerelést vásároltunk és újítottunk fel. 2013-ban volt a testület 140 éves, akkor szerveztük a második kiállítást, ami nagy sikert aratott, a városháza előtt is zajlottak az események. Akkor úgy gondoltunk, háromévente fogjuk megrendezni a kiállítást, a következő 2015-ben volt, majd a negyedik 2018-ban. A pandémia miatt most öt évre nyúlt ez az időszak. Rengeteg társadalmi munka áll emögött, sokan és sokat tettek hozzá a kiállításhoz, az épület- és a technika felújításokhoz, a sok program szervezéséhez” – osztotta meg Ürge Lajos. A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület ebben az évben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tűzoltó testület a város legrégibb, megszakítás nélkül működő szervezete. Tagjai szabadidőt, fáradságot nem kímélve nyújtanak segítséget bajba jutott polgártársaiknak, életük kockáztatásával mentik az emberi életet, állatokat, vagyont. Jelenleg több mint 100 tagjuk van, ebbe a számba már beletartoznak a fúvószenekar tagjai is. A somorjai önkéntes tűzoltók fúvószenekara két évvel fiatalabb, 148 éves. A tagság 15 éves kortól kezdődik, és mondhatni családról családra száll a tevékenységük. Számos programot szerveznek, ádvent időszakában a SÖTT Mikulása járja a várost, híres a farsangi tűzoltó bál és különböző versenyeken, kiállításokon is részt vesznek a tűzoltók. Somorja város önkormányzata az idén Pro Urbe díjat adományozott a SÖTT-nek.