Tüzet okoztak, hogy aztán elolthassák – közel 215 ezer eurós kárt okoztak az önkéntes tűzoltók

Az önkéntes tűzoltók vezetője is a gyanúsítottak között.

A rendőrség három ágostonlaki (Závadka nad Hronom) önkéntes tűzoltó ellen indított eljárást, akik a gyanú szerint több esetben is gyújtogatást követtek el, hogy aztán az így keletkezett tüzet társaikkal elolthassák. Egyikük még a 18. életévét sem töltötte be, a másik két személy egy 25, és egy 29 éves férfi. A JOJ Televízió úgy tudja, a gyanúsítottak között szerepel az önkéntes alakulat vezetője is.

Az ügyész indítványozta a két felnőtt személy vizsgálati fogságba való helyezését, a fiatalkorú szabadlábon védekezhet. Utóbbi két gyújtogatásban vett részt, míg a másik kettő hat ilyen esetről vallott.

Az így okozott kár eléri a 215 ezer eurót.

A gyújtogatást tavaly áprilisban kezdték a garamszécsi (Polomka) fűrésztelepen. Egy hónappal később a helpai (Heľpa) szövetkezetben okoztak tüzet. Tavaly augusztusban ágostonlakon (Závadka nad Hronom) égettek fel szalmabálákat, novemberben pedig ismét a garamszécsi fűrésztelepen gyújtogattak. Idén ismét egy farakást gyújtottak fel falujukban, majd harmadszor is Garamszécsen okoztak kárt.

A testületnek az elmúlt évben 18 alkalommal volt bevetésük, a kerületi tűzoltókapitányság pedig még kitüntetéssel is díjazta őket.

Tettükért a három gyújtogató közül a két felnőttkorúra 3-től 8 évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhatnak.

