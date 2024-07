TRAGÉDIA: Előzés után korlátnak ütközött egy motoros Ipolyságon, a helyszínen meghalt

Bár a legtöbben szeretjük az állatokat, azért vannak olyanok, amelyek nem igazán állnak közel hozzánk. Illetve sajnos néha jóval közelebb repülnek, mint szeretnénk. Bátran kijelenthetjük például, hogy csak igazán kevesen vannak azok, akik jó szívvel gondolnak a szúnyogokra. Ugyanis már a hangjuk is idegesítő, főleg ha még meg is csípnek. Nem elég, hogy feldagad, viszket, még különféle betegségeket is elkaphatunk a szúnyogcsípés által.