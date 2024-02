Továbbra is sokan ülnek ittasan a volán mögé, ezért februárban még több közúti ellenőrizésre számíthatunk a kassai régióban

Halálos fegyver

A rendőrségi szóvivő szerint a volán minden járművezető kezében olyan fegyver, amelyet óvatosan, teljes odafigyeléssel és „tiszta fejjel” kell kezelni. A rendőrség visszatérő felhívásait – miszerint az alkohol nem való a volán mögé – egyes járművezetők figyelmen kívül hagyják, és ezt az ittas vezetőkről generált adatok is jól bizonyítják. „2022-ben 672 gépjárművezetőnél 0,48 mg/l alkoholszintig, 2023-ban pedig 538 gépjárművezetőnél 0,48 mg/l-ig terjedő alkoholszintet mutattunk ki a leheletükben. 2022-ben 0,48 mg/l feletti alkoholszintet összesen 369 gépjárművezetőnél mértünk, 2023-ban pedig ez a szám már 371-et is meghaladta. Meg kell azonban jegyezni, hogy még azt a járművezetőre is úgy tekintünk, aki megtagadja a helyszíni szondáztatást, mintha ittas állapotban volna. 2022-ben 31 járművezető tagadta meg a szondáztatást, 2023-ban pedig 17. Ez összességében azt jelenti, hogy 2023-ban 757 ittas vezetőt csíptek nyakon a rendőrök, ami egyébként 484 sofőrrel kevesebb, mint 2022-ben. Bár évről évre csökkenést tapasztalunk az általunk regisztrált ittas sofőrök számában, más régiókkal összehasonlítva, az alkoholfogyasztással összekapcsolódó közúti balesetek tekintetében a kassai régió a harmadik helyen áll, az eperjesi és a zsolna régió után” – zárta Lenka Ivanová.