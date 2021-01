Többszörösére nőtt az internetes vásárlás

Az utóbbi években idehaza is egyre népszerűbbek a webáruházak, hiszen a zsúfolt boltok és sorakozás helyett sokkal kényelmesebben és gyorsabban otthonról is elintézhetjük a bevásárlást, csupán egy számítógép, táblagép vagy mobiltelefon és néhány kattintás szükséges hozzá. További előnye, hogy egy-egy termék árát össze tudjuk hasonlítani több üzlet kínálatában, ráadásul többnyire házhoz szállítják a megvásárolt árut. A közel egy éve futótűzként terjedő Covid-19 világjárvány miatt rengeteg vállalkozást, éttermet és különféle szolgáltatásokat és termékeket kínáló üzletet zártak be hosszabb-rövidebb időre óvintézkedésből. Sokaknak az internetes vásárlás jelentette a megoldást.

Internetes vásárlás

Jurčo Gábor, a kassai 6clickz vállalat marketing tanácsadója az Új Szónak elmondta, hogy az internetes vásárlásból eredő forgalom Szlovákiában évente átlagosan 100 százalékkal nő, azonban az elmúlt évben sokkal nagyobb ugrást tapasztaltak, mint korábban.

„A hirtelen forgalomnövekedés 99 százalékban a koronavírus-járványnak köszönhető. Lényegében az összes kliensünk eladása megugrott, persze a bevételnövekedés aránya a kínált áru típusától is függ. Míg a divatáruházak online boltjaiban a dizájnerdarabok helyett most inkább a melegítőszettek, sportruházatok fogynak leginkább, az élelmiszerüzletekben elsősorban a legalapvetőbb élelmiszercikkek eladása sokszorozódott meg. Különféle gyógyszertárakkal is kapcsolatban vagyunk, az ő internetes polcaikról elsősorban az étrend-kiegészítők, a különféle vitaminok, a vény nélkül vásárolható gyógyszerek eladása nőtt meg. Persze nemcsak termékeket lehet interneten árulni, hanem különféle szolgáltatásokat is. Az egyik prágai kliensünk például online tanácsadást kínál, és nagyon jó úton halad a vállalkozása, de egyre felkapottabbak például az online tanácsadást kínáló ügyvédek vagy a különféle internetes képzések is. Igazából azok a vállalkozások és internetes boltok teljesítenek a legjobban, amelyek időben alkalmazkodnak vagy próbálnak alkalmazkodni az aktuális helyzethez. A legfrissebb piaci elemzések elképesztő számokat mutatnak, úgy értesültünk, hogy az internetes eladásból származó forgalom 2020-ban átlagosan 700 százalékkal nőttˮ – közölte Jurčo Gábor, aki szerint a webáruházak és az azzal összefüggő vállalkozások legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag a világ bármelyik pontjáról képesek működni és szolgáltatást nyújtani a vevőknek. Az általunk megkérdezettek szerint a járványhelyzet nemcsak az interneten, hanem a boltokban, köztük a benzinkutakon is megváltoztatta a vásárlók szokásait.

„Vállalatunk Szlovákia és Csehország területén 21 benzinkút tulajdonosa. Az áru eladása 2020 második negyedévében jócskán megugrott az első negyedévhez képest. Ez a trend európai szinten is megfigyelhető, a vásárlók szeretnek egy helyen kényelmesen bevásárolni tankolás közben, így nem kell különböző üzleteket végigjárniuk, s így az esetleges fertőzés veszélyét is csökkentik. Vállalatunk mindezek mellett egyedi fejlesztésű önkiszolgáló töltőállomás-hálózatot működtet, melyek kimondottan nagy népszerűségnek örvendenek főleg a járvány idejénˮ – tudtuk meg Szakál Attilától, a TAM autohof marketingmenedzserétől.

Túlterhelt fuvarozók

A Szepsiben működő, természetes étrend-kiegészítők forgalmazásával foglalkozó Bankó Tamás állítása szerint 2020-ban hatalmasat ugrott a lockdown miatt a szállító cégek megrendelése. „Karácsonykor a boltzár miatt érezhető volt a kézbesítések csúszása, mivel mindenki online rendelt, és a fuvarozók nem győzték a csomagok kihordását. Az átlagos 24 órás kézbesítés 48–72 órásra ugrott. A mi webáruházunkban több változást is észleltünk, arra lettünk figyelmesek, hogy manapság szinte mindenki bankkártyával fizet. Míg 2019-ben a vásárlóink mindössze 30–45 százaléka fizette ki előre a rendelését bankkártyával, az elmúlt hónapok során ez már a 70 százalékot is meghaladta. A karácsonyi vásárlásmánia minket elkerült. Míg decemberben egy közepes hónapot zártunk, addig novemberben nagyot hajráztunkˮ – közölte lapunkkal Bankó Tamás.

Lassú infláció

Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzőjének legfrissebb, decemberi felmérése szerint a 2020-as év utolsó negyedévében a vártnál lassabb volt az infláció. „A Statisztikai Hivatal fogyasztói árindexe szerint novemberben a termékek átlagára mindössze 0,1 százalékkal nőtt, de éves szinten 1,6-ról 1,5 százalékra csökkent az árak növekedése. Ezt elsősorban az olcsóbb kőolajárak, valamint az élelmiszerárak növekedésének lassulása okozta. Míg a gyümölcs ára szinte megegyezett az egy évvel korábbival, a zöldségek ára a szezonális tényezők befolyása miatt valamivel magasabb volt. A legnagyobb árcsökkenést az üzemanyagoknál észlelhettük, novemberben 0,5 százalékkal, éves szinten pedig a 2019-es 13 százalék helyett 13,6 százalékkal csökkentekˮ – zárta Koršňák.