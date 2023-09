Több tonna hal pusztult el a Kis-Dunában

Három-hat tonna hal pusztult el a Kis-Dunában az elmúlt napokban. A Szlovák Horgászszövetség mintegy 167 ezer euróra becsülte a kárt. Az elpusztult halakat begyűjtik. A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet (SIŽP) is figyeli a helyzet alakulását, a szakemberek szerint a tömeges halpusztulás oka az éghajlati tényezőkben keresendő – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Dávid Vido, a felügyelet szóvivője.

„A jelenleg a lassú folyású szakaszok és a sekély vizek felületén látható elváltozást valószínűleg az elpusztult halak bomlása okozza" – mondta Vido. Fotódokumentációt készítenek az elpusztult halakról, hogy megállapítsák, milyen fajokról van szó.

A vízminőség romlásának mértékét még vizsgálja a SIŽP. A folyamatban levő vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottak a szakemberek, hogy ezt a minőségromlást valószínűleg az éghajlati tényezők együttes hatása okozta. „Az ok konkrétan a tartósan magas hőmérséklet az augusztus 23. és 28. közötti időszakban, az intenzív esőzés augusztus 29-re virradó éjszaka, amikor a vereknyei (Vrakuňa) központi szennyvíztisztító telepről szennyvíz került a folyóba a mechanikai tisztítás után" – magyarázta Vido, és hozzátette, a felügyelőség a Szlovák Hidrometeorológiai Intézettel is felvette a kapcsolatot az ügyben, hogy információkat kérjen arról, Pozsony területén is voltak-e özönvízszerű esőzések.

Mivel visszatérő problémáról van szó, a SIŽP idén májusban találkozót kezdeményezett az önkormányzat és az ÚCOV Vrakuňa – Pozsonyi Vízművek (BVS) képviselőivel. „Ellenőreink figyelmeztették az illetékeseket, hogy az ÚCOV Vrakuňa hosszú távon nem képes elvégezni a szennyvíztisztítást" – mondta Vido.

Hangsúlyozta, hogy a BVS üzemeltetőjének az önkormányzattal közösen kellene intézkedéseket hoznia, hogy elkerüljék a Kis-Duna ismételt szennyeződését. „Az érintett felek még nem tájékoztattak a megbeszélés eredményeiről és a tervezett intézkedésekről" – mondta a szóvivő.

A pozsonyi környezetvédelmi felügyelőséghez kedden (augusztus 29.) reggel a segélyvonalon érkezett bejelentés arról, hogy Tőkéssziget (Zálesie) községben tömeges halpusztulás történt. Ezzel egy időben a vízügyi felügyelőségtől is jelentés érkezett arról, hogy mintegy 100, különböző fajtájú és nagyságú elpusztult halat láttak a Kis-Dunában, Dunahidason (Most pri Bratislave).