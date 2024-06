Több mint százezer eurót érő hamisított árut találtak egy somorjai boltban

A hamisítványokat megsemmisítik, az elkövetőket pedig szabadságvesztéssel, valamint akár 67 ezer euróig terjedő pénzbírsággal is sújthatják, de a törvény ismételt megsértése esetén a vámhivatal akár 135 000 eurós bírságot is kiszabhat – tette hozzá a szóvivő, egyúttal figyelmeztetve arra, hogy a hamisított termékek a kialakításuk, a feldolgozás minősége vagy az összetételük miatt az egészségre is veszélyesek lehetnek.