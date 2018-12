Több mint 600 000 eurós a költségvetési többlet Dunaszerdahelyen

A pillanatnyi állás szerint a városnak több mint 600 ezer euró tartaléka van. A dokumentum 20,8 millió eurós bevétellel és 20,2 millió eurós kiadással számol. Mivel többlettel számol a költségvetés, az egyes szakbizottságok javasolták a támogatottsági összegek emelését is. Az idősgondozó szolgálatot öt fővel tervezik bővíteni, ami több mint 100 ezer eurós többletkiadást jelent. A városi rendőrség állománya két fővel bővül, a költségvetése pedig több mint 50 ezer euróval emelkedik.

Az önkormányzat döntött az ingatlanadó hat százalékos emeléséről is, az egyetlen kivétel Ollétejed városrész. Tíz százalékkal emelkedik a szemétdíj is, amit az önkormányzat a hulladéktörvénnyel indokol, és emelkedik a turistákat érintő szállásadó is, az eddigi napi 80 centről egységesen 1 euróra fejenként. Ugyanakkor nő a városháza működtetésére szánt összeg, több mint 100 ezer euróval, ez az összeg magában foglalja a közigazgatásban dolgozók 6 százalékos béremelését, valamint a minimálbér emelését is. A költségvetés az oktatásban dolgozók 10 százalékos béremelésével is számol. Mivel az új törvény értelmében a település köteles eltakarítani a járdákról a havat, az erre rendelt összeg is több mint 60 ezer euróval emelkedik. (sk)