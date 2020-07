Több hibát ki kellett javítani az amfiteátrumon

Utolsó fázisához ért a Csonka-váron található szabadtéri színpad komplex felújítása. A munkafolyamat befejezése és átadása előtt az építkezést ellenőrző szervek több hibát is találtak, többek között az amfiteátrum fapadjait és a felfelé vezető betonlépcsőket is ki kellett javítani.

Bodrogköz központi városának vezetése magyarországi partnerével, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal – a Széphalomban található Magyar Nyelv Múzeumának a fenntartójával – még 2016-ban nyújtott be pályázatot. Az 1 931 521,14 eurós fejlesztéshez 1 641 792,96 euró támogatást kapott az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Programból, melyből a közigazgatásilag Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalmon különböző fejlesztéseket és kulturális programokat valósítanak meg, Királyhelmecen pedig egyebek mellett felújították a Csonkaváron található amfiteátrumot. A Királyhelmecen felhasználható 711 436,61 euróból rekonstruálták az öltözőket, a színpad mögött egy új épületet emeltek, ahol a mosdók, a tálaló és egy nagyobb közösségi terem kapott helyet. A fejlesztés során egy, a színpad befedésére alkalmas, szétszerelhető konstrukciót is vásároltak, de a parcella körbekerítése és a tereprendezési munkálatok is a beruházás részét képezik. Leczo Zoltán, a város szóvivője szerint ezen kívül tematikus tanösvényeket is kialakítanak a régióban, illetve workshopokat és kulturális rendezvényeket szerveznek.

Késik az átadás

A projekt megvalósításának eredeti határideje tavaly november lett volna, ám ennek megváltoztatását nem sokkal korábban a magyarországi partner kérelmezte. Balogh Csaba, a Királyhelmeci Városi Hivatal vezetője az Új Szónak elmondta, a városvezetés számára azért kiemelt fontosságú a szabadtéri színpad komplex rekonstrukciója, mert a projekt elkészültekor olyan pályázati lehetőségek álltak rendelkezésre, melyeket jól ki tudtak használni az elképzeléseik megvalósításához. „Kézenfekvő volt, hogy mivel a korábbi évtizedekben ilyen jellegű és volumenű munkálatok nem folytak a Csonkaváron, a város egyik közkedvelt intézményének a korszerűsítését, illetve annak megszépítését nem halogathattuk tovább. Egy ilyen beruházás megvalósításával a következő generációk számára is átadhatunk valamit a múlt értékeiből úgy, hogy mindezt a modern kor elvárásainak minden szempontból megfelelő körülmények között tesszük. Az elmúlt napokban elkezdődött az átvétel folyamata, melynek során a kivitelezőtől kértük az összes általunk tapasztalt hiányosság kiküszöbölését, valamint a hibák elhárítását. Remélem, a folyamat minél előbb lezárul, és a királyhelmeciek nemsokára birtokukba vehetik a megújult létesítményt” – mondta a hivatalvezető.

Több hibát találtak

Mivel a közösségi médiában hetekkel ezelőtt olyan felvételek jelentek meg, melyek korántsem jó fényben mutatták be az amfiteátrum területén zajló felújításokat, kíváncsiak voltunk, tudott-e a város vezetése a hibákról a rossz hírek felbukkanása előtt. „Csakúgy mint bármelyik más, a város felügyelete alatt zajló építkezésen, most is minden elvégzett munkát alaposan ellenőriztünk. Időközben olyan felvételek jelentek meg az interneten, melyek sok más mellett a fapadok korántsem megfelelő állapotára vagy a betonlépcsők rossz kialakítására mutattak rá. Erről természetesen mi is tudtunk, de mivel csak később került sor az elvégzett munka leellenőrzésére, néhányan azt hihették, hogy csak a leközölt fotók miatt javíttattuk ki a hibákat. Biztos vagyok benne, hogy a város vezetősége nem engedne meg magának ilyen baklövéseket. Mivel a munka egy pontos tervdokumentáció szerint zajlik, az esetleges elégtelenségeket a kivitelező cég köteles térítésmentesen kijavítani. Ha ez valamiért mégsem történne meg, olyan biztosítékaink is vannak, melyek felhasználásával sem drágulna a beruházás összköltségeˮ – zárta Balogh Csaba.