Több ezren fogadták Korčokot Kassán (FOTÓK)

A Fő utcai Alsó kapunál a rendezvény elején körülbelül 3–4 ezren voltak jelen, a tömeg mostanra már kétszeresére duzzadt.

Az elnökjelölt előtt több felszólaló is színpadra lépett, köztük Katka Košcová énekesnő is, aki egy dal eléneklése után azt mondta, nem akarnak többé rettegésben és jövőjüket féltve élni, ezért is fontos hogy a második körben az emberek helyesen szavazzanak. Szavait hatalmas taps és az emberek éljenzése követte.