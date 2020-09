Több beteget láthatnak el a rimaszombati kórházban

Az új eszköz összesen 1,8 millió euróba került, a beruházást uniós támogatás is segítette. A kórház további 149 ezer eurót áldozott az osztály rekonstrukciójára.



Sok a beteg

„A lineáris gyorsító beszerzése a kórház egyik legjelentősebb beruházása az elmúlt időszakban, lehetővé teszi, hogy biztonságosabb és hatékonyabb kezelést nyújtsunk a pácienseinknek, valamint új módszereket alkalmazhatunk, csökkenthetjük a besugárzással járó kockázatot, és felgyorsíthatjuk az egész folyamatot. Az onkológiai megbetegedéseknél ugyanis az időfaktor jelenti a legkomolyabb kihívást"

– magyarázta Richard Hrubý, a rimaszombati kórház igazgatója, aki egyben az onkológiai osztály főorvosa is. Richard Hrubý azt is elmondta, hogy a Rimaszombati járás Szlovákia azon területeinek egyike, ahol a daganatos megbetegedések magas arányban fordulnak elő az ország többi részéhez képest.



Több beteget kezelhetnek



A lineáris gyorsító magas energiájú röntgensugárzást használ, és elsődlegesen a daganatos megbetegedések gyógyításában segít. Az új eszköz egy több mint húszéves gépet vált le a kórházban, mely egy régebbi technológiát alkalmaz. Az új gyorsító csökkenti a páciensek terhelését, és a korábbi napi 25-40 helyett akár 70 beteget is el tudnak látni vele egy nap, így csökken a várakozási idő is. A kórház ezért azt tervezi, hogy a felével növeli az osztály kapacitását. Az Elektra márkájú gyorsítót tavasszal szerelték be és június 30-án kezdték használni. A rimaszombati kórház onkológiai osztályán főleg a nógrádi, kishonti és gömöri régióban élő betegeket kezelik, komplex kezelést nyújtva a daganatos betegeknek.

A Svet Zdravia társaság és lapunk kiadója a Penta befektetési csoport céghálózatának tagja.